17.10.2019 - 07:33 |
Sayısal Loto sonuçları 16 Ekim 2019 | Sayısal Loto'da 15 milyonun sahibi...
Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Dün akşam gerçekleşen Sayısal Loto çekilişinde haftalardır devreden büyük ikramiye sahibini buldu. Peki, 16 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? işte Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın iki günü düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1262. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 15 milyon 720 bin 956 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 87 kişi 9 bin 747 lira, 4 bilen 6 bin 18 kişi 106 lira ve 3 bilen 123 bin 517 kişi ise 13 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
16 EKİM 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI