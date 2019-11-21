21.11.2019 - 07:56 |
Sayısal Loto sonuçları 20 Kasım 2019 | Sayısal Loto'da ikramiye katlanıyor
Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Dün akşam yapılan haftanın ilk çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Peki, 20 Kasım 2019 Sayısal Loto sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı?
Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın iki günü çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da ilk çekilişi 20 Kasım Çarşamba akşamı yapıldı. Dün akşam yapılan Sayısal Loto oyununun 1272. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 536 bin 280 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 80 kişi 7 bin 256'şar lira, 4 bilen 5 bin 274 kişi 82'şer lira ve 3 bilen 97 bin 823 kişi ise 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 20 KASIM 2019