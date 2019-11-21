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    HaberlerEkonomi HaberleriSayısal Loto sonuçları 20 Kasım 2019 | Sayısal Loto'da ikramiye katlanıyor
    21.11.2019 - 07:56 |

    Sayısal Loto sonuçları 20 Kasım 2019 | Sayısal Loto'da ikramiye katlanıyor

    Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Dün akşam yapılan haftanın ilk çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Peki, 20 Kasım 2019 Sayısal Loto sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı?

    Sayısal Loto sonuçları 20 Kasım 2019 | Sayısal Loto'da ikramiye katlanıyor

    Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın iki günü çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da ilk çekilişi 20 Kasım Çarşamba akşamı yapıldı. Dün akşam yapılan Sayısal Loto oyununun 1272. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 536 bin 280 lira tutarındaki ikramiye devretti.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 80 kişi 7 bin 256'şar lira, 4 bilen 5 bin 274 kişi 82'şer lira ve 3 bilen 97 bin 823 kişi ise 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

    SAYISAL LOTO SONUÇLARI 20 KASIM 2019

    Sayısal Loto sonuçları 20 Kasım 2019 | Sayısal Lotoda ikramiye katlanıyor

    Gece yarısı şok operasyon: 50 kaçak göçmen yakalandıTekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan kapalı kasa bir minibüsten 50 kaçak göçmen yakalandı.
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