26.12.2019 - 08:03 |
Sayısal Loto sonuçları 25 Aralık 2019 | Sayısal Loto sonuçları sorgulama
Sayısal Loto sonuçları belli oldu. 25 Aralık Çarşamba akşamı gerçekleştirilen Sayısal Loto'da haftanın ilk oyununda 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. İşte Sayısal Loto'da bu hafta kazandıran numaralar. 25 Aralık Sayısal Loto sonuçları...
Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto oyununun 1282. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 136 bin 818 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 64 kişi 7 bin 932'şer lira, 4 bilen 3 bin 597 kişi 106'şar lira ve 3 bilen 72 bin 876 kişi de 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 25 ARALIK 2019 KAZANDIRAN NUMARALAR
3 - 15 - 39 - 40 - 43 - 46
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