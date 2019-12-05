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    05.12.2019 - 08:37 |

    Sayısal Loto sonuçları 4 Aralık 2019 | Sayısal Loto numaraları sorgula

    Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Haftanın ilk çekilişi dün akşam gerçekleşti. 4 Aralık 2019 Çarşamba akşamı yapılan Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. İşte Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar...

    Sayısal Loto sonuçları 4 Aralık 2019 | Sayısal Loto numaraları sorgula

    Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da bu hafta 6 bilen çıkmadı. 1 milyon 180 bin 500 lira tutarındaki ikramiye devretti.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 75 kişi 6 bin 296'şar lira, 4 bilen 4 bin 286 kişi 83 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 78 bin 99 kişi ise 12 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

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    Sayısal Loto sonuçları 4 Aralık 2019 | Sayısal Loto numaraları sorgula

     

     

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