Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 18 Eylül 2019

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi için artık saatler kaldı. Haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. Peki, Sayısal Loto çekilişi saat kaçta olacak?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

18 Eylül 2019 Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi resmi internet adresinde 21.45'te canlı olarak yapılacak.

Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizden görüntüleyebileceksiniz.