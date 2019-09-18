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    HaberlerEkonomiSayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 18 Eylül 2019
    18.09.2019 - 07:55 |

    Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 18 Eylül 2019

    Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. Peki, 18 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

    Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 18 Eylül 2019

    Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi için artık saatler kaldı. Haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. Peki, Sayısal Loto çekilişi saat kaçta olacak?

    SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    18 Eylül 2019 Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi resmi internet adresinde 21.45'te canlı olarak yapılacak.

    Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizden görüntüleyebileceksiniz.

    Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadıBursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin dedi.
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