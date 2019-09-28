Sayıştay: Ormanlarımızın yüzde 17’si tehdit altında!

Sayıştay’ın Orman Genel Müdürlüğü raporunda, dikkati çeken değerlendirmeler yer aldı. Raporda, orman sahalarının uygunsuz kullanımı ve orman alanlarının tapuya kaydı ile ilgili işlemlerde yavaş ilerleme olduğu tespitleri yer aldı.



102 sahada işgal mevcut



Türkiye’nin önemli orman varlığının yer aldığı Bolu Aladağlar bölgesindeki Başalan Yaylası’nın Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından işgal edildiği belirtilen raporda şunlar kaydedildi:



“Saha ve buradaki yapılaşmayla ilgili olarak, Alabarda Orman İşletme Şefliği tarafından tutanak tutulduğu ve bu sahadaki yapıların ormanlık alandan uzaklaştırılması için Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanlığı’na uyarı yazısı yazıldığı ifade edilmekte ise de Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından bu sahanın boşaltıldığı, buradaki yapıların kaldırıldığı, arazi işgal ve kullanımından kaynaklı bir kamu alacağı hesaplaması tahsil veya takibinin yapıldığına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır. Bu da belirtilen sahanın Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından halen kullanılmaya devam ettiğini göstermektedir.”

Bu örnek dışında 102 orman sahasında da uygunsuzluklar olduğu raporda belirtilirken bu sahaların koordinatlarına yer verildi.



19 milyon hektar



Sayıştay raporunda, Orman Genel Müdürlüğü’nün, “Kadastro Envanter Verilerine” de yer verilirken 24 milyon 100 bin hektarlık orman alanının; 19 milyon 825 bin hektarlık kısmının tescilinin sağlandığı belirtildi. Geriye kalan 3506 birimdeki 4 milyon 275 bin hektarlık orman alanının ise tapuya kaydı olmadığının tespit edildiği belirtildi. Raporda, “Kadastrosu tamamlanan ormanlık alanların toplam 3 bin 506 biriminin, kadastrosu tamamlanan kısmın yüzde 17’si, Hazine adına tapu kütüğüne kaydettirilemediği, kadastro yapılsa dahi tescil olmadığından bu durumun usulsüz kullanımlara meydan verebileceği belirtildi.