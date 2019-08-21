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    HaberlerEkonomiSberbank'tan Akkuyu NGS'ye 400 milyon dolarlık kredi
    21.08.2019 - 12:50| AA

    Sberbank'tan Akkuyu NGS'ye 400 milyon dolarlık kredi

    Rus bankası Sberbank’ın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatı için 400 milyon dolarlık kredi sağlayacağı bildirildi.

    Sberbank'tan Akkuyu NGS'ye 400 milyon dolarlık kredi

    Sberbank’tan yapılan açıklamada, bankanın Mersin’de inşaatı devam eden Akkuyu NGS’nin ilk kreditörü olduğu belirtildi.

    Sberbank’ın, Rosatom’un yan kuruluşu Akkuyu Nükleer AŞ'ye kredi vereceği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Anlaşma kapsamında, Akkuyu Nükleer AŞ'ye 7 yıllık vadeyle 400 milyon dolarlık kredi sağlanacak." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anatoliy Popov, Rosatom ile ilk kez bu boyutta uluslararası bir projede birlikte çalışacağına işaret ederek, "Söz konusu anlaşma, Sberbank’ın nükleer sanayideki güvenilir pozisyonunu teyit etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

    Akkuyu Nükleer AŞ'nin Genel Müdürü Anastasya Zoteyeva da anlaşmanın önemine işaret ederek, "Devlet sermayesinin yanı sıra Sberbank gibi büyük kredi kuruluşlarının katılımı, Akkuyu projesinin yabancı yatırımcı ve kredi kuruluşları nezdindeki cazibesini teyit etmiştir." ifadesini kullandı.

    Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin anlaşma, Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak santral, 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak.

     

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