Seba İnşaat Anadolu yakasına geçti

Seba İnşaat ve AG Hayat İnşaat A.Ş. ortaklığı ile hayata geçirilecek kentsel dönüşüm projesi olan Seba Hayat, Ümraniye’de Talatpaşa Caddesi üzerinde yer alıyor. 4 bin metrekare arsa alanına ve 30 bin metrekare inşaat alanına sahip Seba Hayat projesi, üç blokta toplam 176 daire ve 24 adet ticari üniteden oluşuyor. Projede, yola cepheli A ve B bloklar 14, bahçe içinde yer alan C blok ise 15 kattan oluşuyor.

Her katta, 4 dairenin yer aldığı projede her daire için 1 kapalı otopark alanı ve çeşitli donatı alanları bulunuyor. 2021 yılında teslim edilmesi planlanan projede yer alan daireler, 890 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

70 milyon lira yatırım

Seba Hayat’ın LEED sertifikasına aday bir proje olduğuna vurgu yapan Seba İnşaat Yönetim Kurulu Eş Başkanı Nedim Keçeli, proje hakkında şu bilgileri verdi:

“En son, Kağıthane Cendere Vadisi’nde gerçekleştirmiş olduğumuz Seba Flats ve Seba Suites projesinin ardından, 70 milyon lira tutarında bir yatırım bedeli ile yeni projemiz Seba Hayat’a başladık. Seba Hayat, bir kentsel dönüşüm projesi. Projenin yer aldığı arsa üzerinde daha önce 6 bloktan oluşan bir site yer alıyordu. Anadolu yakasındaki ilk projemiz olan Seba Hayat, bizler için bu anlamda özel bir proje. Anadolu yakasında özellikle kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirme adına, araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu tür projelere odaklanacağız.”