BİST113.6840,03EURO6,661,05USD5,960,45ALTIN289,470,40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Seba İnşaat Anadolu yakasına geçti
    ABONE OL
    28.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Seba İnşaat Anadolu yakasına geçti

    Seba İnşaat, gayrimenkuldeki 30 yılının ardından İstanbul’da ilk defa Anadolu yakasında konut geliştiriyor.

    Seba İnşaat Anadolu yakasına geçti

    Seba İnşaat ve AG Hayat İnşaat A.Ş. ortaklığı ile hayata geçirilecek kentsel dönüşüm projesi olan Seba Hayat, Ümraniye’de Talatpaşa Caddesi üzerinde yer alıyor. 4 bin metrekare arsa alanına ve 30 bin metrekare inşaat alanına sahip Seba Hayat projesi, üç blokta toplam 176 daire ve 24 adet ticari üniteden oluşuyor. Projede, yola cepheli A ve B bloklar 14, bahçe içinde yer alan C blok ise 15 kattan oluşuyor.

    Her katta, 4 dairenin yer aldığı projede her daire için 1 kapalı otopark alanı ve çeşitli donatı alanları bulunuyor. 2021 yılında teslim edilmesi planlanan projede yer alan daireler, 890 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

    Seba İnşaat Anadolu yakasına geçti

    70 milyon lira yatırım

    Seba Hayat’ın LEED sertifikasına aday bir proje olduğuna vurgu yapan Seba İnşaat Yönetim Kurulu Eş Başkanı Nedim Keçeli, proje hakkında şu bilgileri verdi:

    “En son, Kağıthane Cendere Vadisi’nde gerçekleştirmiş olduğumuz Seba Flats ve Seba Suites projesinin ardından, 70 milyon lira tutarında bir yatırım bedeli ile yeni projemiz Seba Hayat’a başladık. Seba Hayat, bir kentsel dönüşüm projesi. Projenin yer aldığı arsa üzerinde daha önce 6 bloktan oluşan bir site yer alıyordu. Anadolu yakasındaki ilk projemiz olan Seba Hayat, bizler için bu anlamda özel bir proje. Anadolu yakasında özellikle kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirme adına, araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu tür projelere odaklanacağız.”

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin direksiyonuna geçti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adalet Bakanlığı’ndan avukatlara kolaylık: İdari cezaya online itiraz

    Adalet Bakanlığı’ndan avukatlara kolaylık: İdari cezaya online itiraz

    Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

    Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

    Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

    Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

    Sıradaki Haber