BİST103.153-0,38EURO6,35-0,04USD5,770,31ALTIN270,54-0,31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriŞehirlerarası YHT ile mesafeler kısalacak!
    10.11.2019 - 09:31 |

    Şehirlerarası YHT ile mesafeler kısalacak!

    Ulaştırma Bakanlığı, 2020’de yeni Yüksek Hızlı Tren hatlarını işletmeye alırken, verimliliği artırmak için YHT güzergâhlarında ekspres seferlere başlayacak.

    Şehirlerarası YHT ile mesafeler kısalacak!

    2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda demiryollarında yapılacak yatırımlara yer verilirken, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ilgili yapılacak çalışmalar da programlandı.

    Sabah gazetesinden Barış Şimşek’in haberine göre, YHT hatlarında verimliliği artırmak isteyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni bir işletme modeli hazırlayacak. Bu kapsamda YHT güzergâhlarında büyük şehirler arasında ekspres seferler düzenlenecek. YHT hat uzunluğu da 2020 yılı içerisinde bin 213 kilometreden 2 bin 269 kilometreye çıkartılacak. Bu kapsamda Ankara-Sivas YHT hattı da 2020'de işletmeye alınan hatlardan biri olacak. Demiryollarında modernizasyon ve altyapı iyileştirme çalışmalarına devam edilirken, mevcut hatlarda 2 bin 657 kilometrelik elektrik ve 2 bin 654 kilometrelik sinyal yatırımı gerçekleştirilecek. Bin 492 kilometre elektrifikasyon ve 804 kilometre sinyalizasyon yatırımı da tamamlanacak. Elektrikli hat uzunluğu ise 45'ten 49 kilometreye, sinyalli hat oranı da 50 kilometreden 56 kilometreye çıkartılmış olacak.

    TİCARETE ETKİSİ ARTACAK

    2020 yılında yeni demiryolu hatları da tamamlanacak. Bu doğrultuda Halkalı- Kapıkule Demiryolu Projesi imalat sanayisine hizmet edecek şekilde tamamlanarak bölgedeki ihracat imkânları artırılacak. Konya-Gaziantep demiryolu hattı, tamamlanarak imalat sanayi sektörlerinin Adana, Mersin ve İskenderun limanlarına erişimi kolaylaştırılacak.

     

     

    Türkiye'de hayat durdu!Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında anılıyor. Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu.İşte o anlar:
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Atatürk, Kosova'da sevdiği şarkılarla anıldı

    Atatürk, Kosova'da sevdiği şarkılarla anıldı
    10 Kasım mesajları ve sözleri! 81 ölüm yıl dönümünde saygı ve minnetle

    10 Kasım mesajları ve sözleri! 81 ölüm yıl dönümünde saygı ve minnetle

    Çankaya'da lastik değiştiren 2 kişiye otomobil çarptı!

    Çankaya'da lastik değiştiren 2 kişiye otomobil çarptı!

    Öğrencilerden 10 Kasım'a özel klip

    Öğrencilerden 10 Kasım'a özel klip

    Sıradaki Haber