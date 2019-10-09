‘Şehit çocuklarına’ eğitim için yardım
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit, harp, vazife malullerinin çocuklarına bu yılki eğitim-öğretim yardımının dün ödendiğini bildirdi. Bu yardımdan 19 bin 462 kişinin yararlandığını ifade eden Selçuk, “Toplamda 55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacak. İlköğretim (1-8. sınıflar) için 2 milyon 76 bin 89 lira, lise için 3 milyon 115 bin 33 lira, yüksekokul için de 4 milyon 153 bin 77 lira yardım yapılacak” dedi.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere, müracaat şartına gerek kalmadan ödeme yapıldığını belirten Selçuk, öğrenim seviyeleri tespit edilemeyenlerin yardımlarının ise eğitim-öğretim yılı içerisinde müracaat etmeleri halinde ödeneceğini kaydetti.
Bankaya gönderildi
Aylığını Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank, Burganbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, Ing Bank, İş Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve PTT şubelerinden alanlar için yardımlar aynı şubeye, bu bankalardan almayanlar için ise Ziraat Bankası şubelerine gönderildi.
Hak sahiplerinin TC kimlik numaraları ile bankaya müracaat etmeleri gerekiyor. Ayrıca hak sahipleri, eğitim-öğretim yardımı tutarı ve ödeme yapılacak banka bilgisine, “https://uyg.sgk.gov.tr/EgitimOgretimYardimi” adresinden TC kimlik numaraları ile ulaşabilecek.