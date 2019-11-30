‘Şehrin projeleri’ 11 Aralık’ta ödüllendirilecek

Hürriyet’in öncülüğünde Emlak Konut GYO katkılarıyla ve EY Türkiye’nin stratejik ortaklığıyla gerçekleşen yarışma büyük ilgi gördü. Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk ve World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan başkanlığındaki jüri, finale kalan projeleri tek tek gerçekleştirdikleri canlı bağlantılarla proje sorumlularından dinledi ve oylamaya sundu.



Yenilikçi projeler



Güzin Konuk, başvurular ve değerlendirme sürecinde özellikle yeni kategorilerde pozitif bir hareketlilik yaşadıklarını söyledi. Konuk, “En güzel gelişmelerden biri de sosyal yarar projelerinde çoklu başvurular olmasıydı. Seçim yapmakta zorlandık” diye konuştu.



Suha Özkan ise, “Bu yıl özellikle yerel yönetimlerin aktif olarak katılımı önemliydi. Yerel yönetimler doğrudan doğruya halka karşı sorumlu kurumlar olduğu için yaptıkları projeler daha geniş kitleye ulaşıyor” dedi.