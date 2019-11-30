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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Şehrin projeleri’ 11 Aralık’ta ödüllendirilecek
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    30.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Şehrin projeleri’ 11 Aralık’ta ödüllendirilecek

    Gayrimenkul sektörünün prestijli yarışması ‘Sign of the City Awards’ta (SotCA) iki gün süren toplantıların ardından jüri, başvuru değerlendirmelerini tamamladı. Seçilen projeler, 11 Aralık’taki ödül töreninde açıklanacak.

    ‘Şehrin projeleri’ 11 Aralık’ta ödüllendirilecek

    Hürriyet’in öncülüğünde Emlak Konut GYO katkılarıyla ve EY Türkiye’nin stratejik ortaklığıyla gerçekleşen yarışma büyük ilgi gördü. Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk ve World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan başkanlığındaki jüri, finale kalan projeleri tek tek gerçekleştirdikleri canlı bağlantılarla proje sorumlularından dinledi ve oylamaya sundu.

    Yenilikçi projeler

    Güzin Konuk, başvurular ve değerlendirme sürecinde özellikle yeni kategorilerde pozitif bir hareketlilik yaşadıklarını söyledi. Konuk, “En güzel gelişmelerden biri de sosyal yarar projelerinde çoklu başvurular olmasıydı. Seçim yapmakta zorlandık” diye konuştu.

    Suha Özkan ise, “Bu yıl özellikle yerel yönetimlerin aktif olarak katılımı önemliydi. Yerel yönetimler doğrudan doğruya halka karşı sorumlu kurumlar olduğu için yaptıkları projeler daha geniş kitleye ulaşıyor” dedi.

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