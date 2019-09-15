Şehrin yarışmasına başvurular başladı

Lineadecor’un proje ortaklığında, Emlak Konut’un katkılarıyla ve EY Türkiye’nin stratejik ortaklığıyla gerçekleştirilen Sign of the City Awards’a katılacak projeler, yarışma başvurularını http://www.signofthecity.com/ web sitesinden yapabilecekler.

Tören 11 Aralık’ta

Yarışmanın kategorileri bu yıl güncellenirken, yeni bir kategori olarak ‘En Yeşil Mahalle’ eklendi. SotCA’da bu yıl da devam eden ve tamamlanmış projeler, ‘En iyi Konut Projeleri’, ‘En İyi Ticari Projeler’, ‘En İyi Hizmet Yapıları’, ‘Kent ve Mimarlık’, ‘Etkileşim, İletişim ve Yönetim’ olmak üzere 5 ana kategoride yarışacak. Kamunun projeleri de yarışma kapsamında değerlendirilebilecek. SotCA, bu yıl sektörün prestijli konferansı RE360 ile gücünü birleştirdi. Sign Of The City 2019 ödül töreni, Alkaş’ın gerçekleştirdiği RE360 Gayrimenkul Buluşması kapsamında 11 Aralık’ta yapılacak.

İş dünyasının radarında

Sign of the City Awards, İstanbul, Ankara ve İzmir’de ticaret odalarının da desteğini alıyor. SOTCA organizasyon komitesinin de katılacağı ‘Ticaret Odası Buluşmaları’nın ilki İstanbul Ticaret Odası’nda gerçekleşti.

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Köç, İTO’nun mevcut 427 bin üyesinin 100 bine yakınının gayrimenkul sektörü ile sektör ve tedarikçilerinden oluştuğunu anlatırken, “Sign of the City Awards’u önemsiyoruz. Yarışmanın jürisinde yer almak bizi heyecanlandırıyor. Özellikle bu dönemde iki konu üzerinde yoğunlaşıyoruz: İlki sektörle ilgili mevzuat ve düzenlemeler. Bunlara yönelik katkı sağlamak bizim için önemli. İkincisi de yurt dışı gayrimenkul satışına destek. Bu amaçla 15 yıldır ülkemizde oluşan müşavirlik ve proje birikimlerinin yurt dışına pazarlanması ve yine müteahhitlik alanındaki çalışmaları yurt dışına taşımak konusunda da çabalar veriyoruz” diye konuştu.

SotCA’nın dev jürisi

Jüri Eş Başkanları: Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk ve World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan.

Jüri Üyeleri; Ali Faruk Göksu (Kentsel Strateji Kurucu Ortağı), Ali Pamir (Pamir & Soyuer Yönetim Kurulu Başkanı), Altan Elmas (KONUTDER Başkanı), Avi Alkaş (JLL Ülke Başkanı), Aytek İtez (Türk Serbest Mimarlar Derneği Üyesi), Ayşe Hasol Erktin (Mimar, MDS), Ferdi Erdoğan (Türkiye İMSAD Başkanı), Feyzullah Yetgin (GYODER Yönetim Kurulu Başkanı), Füsun Yılmaz Phillipson (GYODER Yönetim Kurulu Üyesi), Haluk Sur (Forum İstanbul 2023 Düşünce Platformu İcra Kurulu Başkanı), Hüseyin Arslan (Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili), Doç. Dr. Lale Özgenel (ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi), Makbule Yönel Maya (TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş Genel Müdürü), Nazmi Durbakayım (İNDER Başkanı), Neşet Birlik (İzmir Ticaret Odası Emlak Komite Başkanı), Nuh Acar (Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi), Önder Kaya (Türk Serbest Mimarlar Derneği Başkanı), Yakup Köç (İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi) Zafer Baysal (ULI Türkiye Başkanı).