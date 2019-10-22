Şeker pancarına özel gübre, verimi artırdı

Gübre Fabrikaları Türk AŞ'nin (GÜBRETAŞ) iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırma projesi kapsamında, Konya'nın Çumra ilçesinde sürdürülen çalışmayla elde edilen yüksek verim, düzenlenen etkinlikte çiftçilere anlatıldı.

İlçeye bağlı İçeriçumra Mahallesi'ndeki şeker pancarı arazisinde düzenlenen Şeker Pancarı Hasat Günü'nde, GÜBRETAŞ’ın uzman ziraat mühendislerinin toprak analiz sonuçlarına göre hazırladığı araziye özel bitki besleme programı sayesinde elde edilen sonuçlar paylaşıldı.

Arazideki model uygulamada GÜBRETAŞ'ın şeker pancarına özel geliştirdiği gübre kullanıldı.

"ETKİN GÜBRELEME VE BİLİNÇLİ TARIM YÖNTEMLERİ ÇOK ÖNEMLİ"

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, etkinlikte yaptığı konuşmada, bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında, Türkiye'de ve yurt dışında kurdukları model üretim alanlarındaki hasatta yüksek verim alındığını söyledi.

Bu yıl Türkiye'de 27 arazinin yanı sıra KKTC'de 2 ve Azerbaycan'da 1 noktada farklı bitkisel ürünler için örnek uygulamalar gerçekleştirdiklerini anlatan Yumaklı, çıkan sonuçları da "Hasat Günü" etkinlikleriyle paylaşmayı sürdürdüklerini ifade etti.

GÜBRETAŞ'ın şeker pancarı tarımında kalite ve verimliliği artırmak amacıyla ilçede örnek uygulama yaptığını dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:

"Pancarda, dekar başına 10 ton üzeri hasatla il ortalamasına oranla yüzde 35 ve Türkiye ortalamasına göre yüzde 65 üzerinde verim elde edildi. Bu sonuçlar da açıkça gösteriyor ki etkin gübreleme ve bilinçli tarım yöntemleri ülkemizdeki tarımsal üretim için çok önemlidir. GÜBRETAŞ olarak çiftçilerimizin bilinçlenmesini, bol ve bereketli bir hasat geçirmelerini çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda uzman ziraat mühendislerimiz model arazilerimizde çalışıyor. Yurt genelindeki tüm çiftçilerimiz, GÜBRETAŞ Üretici Danışma Hattı'nı arayarak veya ücretsiz mobil uygulamamız EGP'yi indirerek tarımsal danışmanlık hizmeti alabiliyor."