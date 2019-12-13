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    HaberlerEkonomi Haberleri Şekerbank’tan 250 milyon TL’lik tahvil ihracı
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    13.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Şekerbank’tan 250 milyon TL’lik tahvil ihracı

    Şekerbank, 250 milyon TL’lik ve beşinci yılın sonunda itfa opsiyonuna sahip ilave ana sermaye niteliğinde ilk tahvil ihracını tamamladı. Şekerbank’tan yapılan açıklamaya göre, banka sermaye tabanını kuvvetlendiriyor.

    Şekerbank’tan 250 milyon TL’lik tahvil ihracı

    Bankanın Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli 250 milyon TL tutarında ve beşinci yılın sonunda itfa opsiyonuna sahip ilave ana sermaye niteliğinde ilk tahvil ihracı, yurt içindeki nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirildi.

    Büyümeye ivme...

    66 yıldır üretimin finansmanında öncü rol alan banka, ilave ana sermaye niteliğindeki ilk tahvil ihracı ile bir yandan köklü ve tabana yaygın kaynak yapısını çeşitlendirirken bir yandan da öz kaynak tabanını daha da kuvvetlendirerek ekonomiye verdiği desteği artırmayı hedefliyor.
    Şekerbank’ın teknolojik altyapı ve süreçlerini uçtan uca yenilediği transformasyon programının, söz konusu ihracın da desteğiyle önümüzdeki dönemde bankanın sürdürülebilir büyüme hedeflerine ivme kazandırması bekleniyor.

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