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    HaberlerEkonomiŞeker’de mektup artık dijitalde
    30.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Şeker’de mektup artık dijitalde

    Şekerbank, e-teminat mektubu ile posta ve kağıt giderlerinden tasarruf sağlayacak.

    Şeker’de mektup artık dijitalde

    Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından teminat mektuplarının elektronik ortamda paylaşılmasına imkan tanıyan Elektronik Teminat Mektubu Platformu (ETMP) projesinde sistem altyapı çalışmalarını tamamladı.

    Elektronik teminat mektubu uygulamasına geçiş yapan Şekerbank, teminat mektubunun düzenlenmesi, iade ya da tazmin edilmesi gibi işlemleri dijital ortama taşıyarak işlemlerin daha güvenli ve hızlı gerçekleşmesini sağlayacak.

    Uygulama, gümrük müdürlüklerine ve Türk Eximbank’a hitaben düzenlenen teminat mektupları ile yürürlüğe girerken, özel sektörde isteyen her firma Findeks üyeliği ile sisteme ücretsiz dahil olabilecek.

    Uygulama ile özellikle kurumsal firmaların tedarikçilerinden ya da bayilerinden aldıkları teminat mektuplarını teyit etme ihtiyacı ortadan kalkarken, raporlama, vade uzatma talebi, iade ya da tazmin işlemleri de online olarak kolayca yapılabilecek. Ayrıca hem lehtarlar hem de muhataplar, teminat mektuplarını kendi ekranlarından takip edebilecek.

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