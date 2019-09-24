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    Haberler EkonomiSektörel güven endeksleri açıklandı
    24.09.2019 - 10:30 | | AA

    Sektörel güven endeksleri açıklandı

    Hizmet sektörü güven endeksi eylülde yüzde 0,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,7 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 8,3 artış gösterdi.

    Sektörel güven endeksleri açıklandı

    Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.

    Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ağustos ayında 89,1 iken, bu ay yüzde 0,2 artarak 89,3 oldu.

    Hizmet sektöründe bir önceki aya göre iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 1 artarak 87 ve 85,4 değerlerini aldı. Hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise yüzde 2,2 azalarak 95,4'e geriledi.

    Perakende ticaret sektörü güven endeksi

    Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi eylülde yüzde 2,7 artarak 97,6 değerine yükseldi.

    Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,1, yüzde 1 ve yüzde 3,4 artarak 89, 105,8 ve 98,1 değerlerini aldı.

    İnşaat sektörü güven endeksi

    Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 55,5 iken, bu ay yüzde 8,3 yükselerek 60,1'e çıktı.

    İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 6,6 ve yüzde 9,4 artarak 44,4 ve 75,9 değerlerine yükseldi.

     

     

     

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