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    HaberlerEkonomi Haberleri Sektörel su ve atık su istatistikleri açıklandı
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    30.12.2019 - 10:33 | | AA

    Sektörel su ve atık su istatistikleri açıklandı

    Belediyeler, köyler, imalat sanayisi iş yerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından geçen yıl 17,5 milyar metreküp su, doğrudan su kaynaklarından çekildi.

    Sektörel su ve atık su istatistikleri açıklandı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin sektörel su ve atık su istatistiklerini açıkladı.

    Buna göre, Türkiye'de geçen yıl su kaynaklarından 17,5 milyar metreküp su alındı. Doğrudan su kaynaklarından çekilen suyun yüzde 56,2'si denizlerden, yüzde 15,2'i barajlardan, yüzde 14'ü kuyulardan, yüzde 8,7'si kaynaklardan, yüzde 3,9'u akarsulardan, yüzde 1,8'i göl/göletlerden, yüzde 0,2'si ise diğer su kaynaklarından çekildi.

    14,8 milyar metreküp atık su deşarj edildi

    Belediyeler, köyler, imalat sanayisi iş yerleri, termik santraller, OSB ve maden işletmeleri tarafından 2018'de doğrudan alıcı ortamlara 14,8 milyar metreküp atık su boşaltıldı. Alıcı ortamlara deşarj edilen atık suyun yüzde 77,4'ü denizlere, yüzde 18,7'si akarsulara, yüzde 1,1'i barajlara, yüzde 0,9'u foseptiklere, yüzde 0,5'i göl/göletlere, yüzde 0,2'si araziye, yüzde 1,2'si ise diğer alıcı ortamlara aktarıldı.

    Belediyeler, köyler, imalat sanayisi iş yerleri, termik santraller, OSB ve maden işletmeleri tarafından boşaltılan atık suyun yüzde 62,5'ini soğutma suları, yüzde 37,5'ini ise soğutma suları dışındaki atık sular oluşturdu.

    Soğutma suları hariç doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atık suyun yüzde 80,9'u arıtıldı.

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