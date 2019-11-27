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    HaberlerEkonomi HaberleriSel ödemeleri haftaya gerçekleşecek
    27.11.2019 - 14:41 | | İHA

    Sel ödemeleri haftaya gerçekleşecek

    Düzce’de temmuz ayında yaşanan sel afetinin meydana getirdiği maddi zararın ödemesi onaylandı. Ödemelerin bir hafta içerisinde ilçe belediyelerinin hesaplarına yatırılacağı açıklandı.

    Sel ödemeleri haftaya gerçekleşecek

    AK Parti İl Başkanımı Mustafa Keskin, Düzce Milletvekilleri Fahri Çakır ve Ayşe Keşir'in girişimleri ile selden hasar gören ilçelere, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından AFAD'ın ödenek talebi gerçekleşmişti.

    Bunun üzerine ilçelere gönderilecek olan tutarlarda belli oldu. Buna göre Akçakoca ilçesine 3 milyon 30 bin TL, Cumayeri ilçesine 2 milyon 50 bin TL, Gölyaka ilçesine 400 bin TL, Gümüşova ilçesine 540 bin TL, Kaynaşlı ilçesine 90 bin TL, Yığılca ilçesine 360 bin TL şekilde belirlenmiş olup ödemelerin bir hafta içerisinde ilçe belediyelerinin hesaplarına yatırılacağı açıklandı.

    İl Başkanı Mustafa Keskin, Milletvekilleri Fahri Çakır ve Ayşe Keşir yaptıkları açıklamada, "Sel felaketinin yaşlandığı ilk günden bugüne kadar her daim yaralarını sardık sarmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandılar.

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