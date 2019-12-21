Sendikalar: 2 bin 578 liradan geri adım yok

Türk-İş Genel Merkezi’nde düzenlenen değerlendirme toplantısına Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün ve Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız katıldı.



Ortak karar aldılar



Toplantı sonrası Nazmi Irgat, üç konfederasyon adına ortak açıklamayı okudu. Asgari ücretin insan onuruna yakışır bir seviyede belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Irgat, “Asgari ücret tespit komisyonu şimdiye kadar üç toplantı gerçekleştirdi. Maalesef görüşmeler asgari ücret konusunda iyimser olmamızı mümkün kılamıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verileri beklentimizin çok altında olması nedeniyle iyimser olamıyoruz” diye konuştu.



Asgari ücret konusunda daha önce Türk-İş’in açıkladığı, bir kişinin yaşam maliyeti olan 2 bin 578 liradan geri adım atmayacaklarını vurgulayan Irgat, “2 bin 578 liranın altında olmamak koşuluyla, bunun üstünde bir rakamı değerlendirmeye alacağımızı, bunun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacağımızı ifade ediyoruz. Onun altında bir karara katılmayacağımızı ortak olarak ifade ediyoruz. Şu ana kadar bize bir rakam teklif edilmedi” dedi.



EYT’ye ücretsiz sağlık



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilikte yaşa takılanların tıpkı emekliler gibi sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmesi gerektiğini bildirdi. Palandöken, emekli olabilmek için diğer şartları karşılamasına karşın yaş sınırını bekleyen çok sayıda kişinin çeşitli nedenlerle çalışamadığını ve bu süreçte sağlık hizmetinden faydalanabilmek için her ay genel sağlık sigortası primini ödemek zorunda kaldığını belirtti.