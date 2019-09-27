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    HaberlerEkonomi Serada sigorta zamanı
    27.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Serada sigorta zamanı

    Tarım Sigortaları Havuzu’nca (TARSİM) üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığının Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne (ÖKS) kayıt olmaları ya da kayıtlarını güncellemelerinin ardından yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla sera sigortalarını yaptırmaları konusunda uyarıldı.

    Serada sigorta zamanı

    TARSİM’den yapılan açıklamada, iklim krizinin son zamanlarda dünya gündeminin olduğu kadar Türkiye gündeminin de ilk sıralarında yer aldığı belirtilerek, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesi yayımlanan raporun endişe verici olduğuna, küresel ısınma işaretleri ve etkilerinin son 5 yılda hızlandığına dikkati çekildi.

    Söz konusu etkilerin, açık alan yetiştiriciliği olduğu kadar örtü altı yetiştiriciliğinde de önemli kayıplara yol açtığı vurgulanan açıklamada, bu yılın başında Antalya’da meydana gelen, can ve mal kayıplarına yol açan hortum ve fırtına faciasının unutulmaması, gerekli önlemlerin zamanında alınması ve sigortanın kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiği bildirildi.

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