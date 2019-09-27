Serada sigorta zamanı

TARSİM’den yapılan açıklamada, iklim krizinin son zamanlarda dünya gündeminin olduğu kadar Türkiye gündeminin de ilk sıralarında yer aldığı belirtilerek, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesi yayımlanan raporun endişe verici olduğuna, küresel ısınma işaretleri ve etkilerinin son 5 yılda hızlandığına dikkati çekildi.



Söz konusu etkilerin, açık alan yetiştiriciliği olduğu kadar örtü altı yetiştiriciliğinde de önemli kayıplara yol açtığı vurgulanan açıklamada, bu yılın başında Antalya’da meydana gelen, can ve mal kayıplarına yol açan hortum ve fırtına faciasının unutulmaması, gerekli önlemlerin zamanında alınması ve sigortanın kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiği bildirildi.