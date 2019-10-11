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    HaberlerEkonomiSeramikte dijital atak
    11.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Seramikte dijital atak

    NG Kütahya Seramik, İtalya’nın Bologna kentinde düzenlenen dünyanın en büyük uluslararası seramik fuarı Cersaie’de, yeni nesil tasarımları ve NG Digi+ uygulamasıyla dikkat çektiğini duyurdu.

    Seramikte dijital atak

    Şirketten yapılan açıklamada, “NG Kütahya Seramik, yapay zekâ desteğiyle kontrol edilen ve 240 cm x 480 cm’lik üzerinde yürünebilen interaktif zemin görüntüleme sistemiyle birebir ölçekli dijital ürün deneyimini, ilk kez Cersaie Fuarı aracılığıyla tüm dünyadan ziyaretçilere yaşattı. Uygulama, ürünleri üç boyutlu bir şekilde inceleme, yüzey dokuları en gerçekçi şekliyle deneyimleme imkanı sunuyor” denildi.

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