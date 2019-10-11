Seramikte dijital atak

Şirketten yapılan açıklamada, “NG Kütahya Seramik, yapay zekâ desteğiyle kontrol edilen ve 240 cm x 480 cm’lik üzerinde yürünebilen interaktif zemin görüntüleme sistemiyle birebir ölçekli dijital ürün deneyimini, ilk kez Cersaie Fuarı aracılığıyla tüm dünyadan ziyaretçilere yaşattı. Uygulama, ürünleri üç boyutlu bir şekilde inceleme, yüzey dokuları en gerçekçi şekliyle deneyimleme imkanı sunuyor” denildi.



