‘Sermaye piyasası olmadan olmaz’

Düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Keler, “Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesi için kaynakların gelecek ve teknoloji odaklı verimli alanlara yönlendirilmesi şart ve bunun yolu sermaye piyasasından geçiyor. Gelişmiş ülkelerde bunu görüyoruz. Dünya ticaretinden daha çok pay almak istiyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan uzun vadeli kaynak ise sermaye piyasasından geçiyor” dedi.

Rekabet zorluyor

Alp Keler, şöyle konuştu: “Rekabetçi olmanın iki bacağı var. Biri sermaye yapısı diğeri ise kredi yapısı. Kredi ile sermaye piyasaları arasında dengeli bir dağılımın olduğu ülkeler daha optimal bir sermaye yapısına sahip. Türkiye’de ise genelde kredi ve sermaye arasındaki oranlar göreceli olarak farklı. Önümüzdeki dönemde büyümenin daha çok sermaye piyasalarından gelmesini ve bu dengenin Türkiye açısından pozitif olacağını düşünüyoruz. Türkiye’de sermaye piyasasının gayri safi milli hasılaya oranı %25. Kredi piyasası ise %70. Sermaye piyasasının kredi piyasasına oranı %36.”

Ekonomik boyuta vurgu

Sermaye piyasasının gelişmesi için dört olmazsa olmaz koşulun oluşması gerektiğini söyleyen Keler, şunları söyledi:

“Birinci ana başlığımız Türkiye’de yatırım ve ortaklık kültürünün oluşması gerekiyor. İkinci ana başlığımız şirketlerin ortaklık ve sermaye piyasası kültürünün gelişmesi. Üçüncü bacak olarak yatırımcılara cazip fırsatlar sunan aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlayan sermaye piyasası araçlarının çeşitlendirilmesi ve işin dördüncü bacağı ise sermaye piyasasının ekonomik olarak yarattığı katma değerin öneminin anlatılması lazım.”