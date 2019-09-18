Sermayeyi büyüttü yatırıma devam...

Düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, 2019’da Türkiye’deki yatırım ve faaliyetlerini artırmak amacı ile öz sermayelerini 150 milyon TL’den 1 milyar 100 milyon TL’ye çıkaracaklarını söyledi.



Türkiye’de faaliyet göstermeye başladıkları 2011’den bu yana 8.5 kat büyüme gösterdiklerini söyleyen Önder, “Şimdi de sermayemizi 950 milyon TL artırarak yatırım ve sektördeki faaliyetlerimizi büyütmeye devam ediyor. Türkiye’deki fabrika ve AR-GE Merkezi için 2014 yılından bu yana 300 milyon TL yatırımda bulunduk. Bu sermaye artırımıyla Türkiye pazarı, Avrupa pazarı ve CIS ülkeleri için, pazarın ihtiyacına göre yeni ürün üretimleri yaparak ve elimizi daha da güçlendirerek sektörün lideri olmaya devam edeceğiz” dedi.



Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder şöyle konuştu: “Isıtma-soğutma sektöründe 2018 yılını değerlendirirsek; sektörümüzde birçok yenilik ve enerji tasarruflu ürün segmentinin hızla büyüdüğünü gözlemliyoruz. Sektörün dinamikleri ve teknolojileri geliştikçe, biz de Türkiye pazarına ve CIS ülkelerine uygun ısıtma ve soğutma ürün gamımızı genişletmeye ve fabrika yatırımlarımıza ağırlık vermeye devam ediyoruz. Ayrıca Türkiye’deki kanal yapımızı da güçlendirmeyi planlıyoruz. 2018 yılı İSİB verilerine göre split klima ihracatında rekor kırdık ve 2 yıl üst üste birinci olduk. Sermayemizi kanal gelişimine ve yatırım planlarımızı gerçekleştirmeye ayırarak, Türkiye ekonomisine ve istihdama katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”



Ciro hedefi 3 milyar TL



Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “2018 yılında ciromuzdaki yüzde 33’lük artışla hedeflerimizin üzerine çıktık” dedi. Önder, şunları söyledi:

“2018’e başlarken kendimize yüzde 20’lik bir büyüme hedefi koymuştuk. Ancak yıl boyunca gösterdiğimiz performans ile bunu aştık. Ulaştığımız 1.7 milyar liralık ciro aynı zamanda 8 yılda 8.5 kat büyüdüğümüzü gösteriyor. 2019 yılı hedefimiz 2.2 Milyar TL. 2020 yılı hedefimizde ise ciromuzu 3 milyar TL’ye çıkarırken çalışan sayımızı da bin 500 kişiye taşımak var. Aynı zamanda da üretim yatırımlarımız ile birlikte 3 hat kuracağız. Bu doğrultuda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”