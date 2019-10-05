Sevimli dostlara işten destek

Türkiye’de iş dünyası, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde sevimli dostlarımızı unutmadı. Bazısı bu konuda yeni projelere imza atarken, hayvansever grupları oluşturma ve sokak hayvanlarına yardım etme yönünde de çalışmalar yapılıyor. Koton bunlardan biri. Hayvanların daha iyi bir hayat yaşamasına yönelik destek ve projelerini sürdürüyor. ‘Bana Göz Kulak Ol Derneği’ iş birliğiyle oluşturulan ve 2 sezondur ünlü sanatçıların dokunuşlarıyla zenginleşen tişörtlerden evcil hayvanlar ve sahipleri için bir örnek şekilde hazırlanan ‘My Best Friend’ özel koleksiyonuna, keyifli tasarımlarıyla dikkat çeken Koton Love Koleksiyonu’ndan elde edilen gelir ile 10 bin hayvana göz kulak olunması hedefleniyor.



Pati sigortası



Aksigorta, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Encander (Engelli Canları Yaşatma ve Koruma Derneği) ile işbirliği yaptı. Sigorta sektöründe evcil hayvanları sigortalayan tek şirket olan Aksigorta bu işbirliği ile Pati Sigortası’na sahip olan ya da 1 yıl boyunca hayvan dostlarına sigorta yaptıracak olan müşterileri için Encander’e bağışta bulunacak. Gerçekleştirilen işbirliği sonucu ayrıca Aksigortalıların patili dostları, dernekteki felçli, yaşlı ya da engelli bir hayvan ile ‘Pati Kardeşi’ ilan edilecek.









General Mobile, 4 Ekim için sosyal medya hesaplarından bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında #HerFotografBirKapMama ve @generalmobile etiketleriyle ‘hayvanları koruma’ ve ‘sokak hayvanları’ temalı fotoğrafları Instagram ve Twitter hesaplarından paylaşan kullanıcıların fotoğrafları birer kap mamaya dönüşüyor.



‘Mama Gönder’ projesini hayata geçiren Getir, HAYTAP iş birliği ile bu yıl 5’inci kez sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. ‘Sen sokak hayvanlarını doyur, biz barınaktakileri doyuralım’ sloganıyla hem barınaklardaki hem de sokaktaki hayvanların karnının doyması hedefleniyor.



Alışverişe mama

Sokak hayvanlarının hayatlarına çeşitli projelerle dokunan Tekzen, can dostlarımız için 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında mama hediye etti. 4 Ekim’de Tekzen mağazalarından alışveriş yapan herkes o güne özel hazırlamış mama paketlerini herhangi bir ücret ödemeden kasalardan alıp sokak hayvanlarına ikram edebilecek.



Alınan ürün arttı



Hayvan hakları konusunda duyarlılığın ve sahiplenme oranının artması, evcil dostlarımız için ürünlerin satışını da hızlandırdı. GittiGidiyor’un verilerine göre evcil hayvan ürünleri kategorisi son 5 yılda 2.5 kat büyüdü. Geçen yıla kıyasla evcil hayvanlara yönelik tekstil ürünlerinin satışı yüzde 10, aksesuar satışı yüzde 15 ve oyuncak satışı yüzde 20 arttı.



GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, “Hayvanseverler evcil hayvan ürünlerinden mama ve kedi kumu gibi temel ihtiyaçların yanı sıra artık tekstil ve aksesuarlarına da yoğun ilgi gösteriyorlar” diye konuştu.