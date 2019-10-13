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    HaberlerEkonomi‘Sezon’ bitince tavuk ucuzladı
    13.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Sezon’ bitince tavuk ucuzladı

    Irak’a ihracatın durması, mangal sezonunun sona ermesi ve balık avı sezonunun başlamasıyla, tavuk fiyatları düştü.

    ‘Sezon’ bitince tavuk ucuzladı

    Yaz boyu piknik yapan vatandaşların mangallarda ızgara yapıp bolca tükettiği tavuğun fiyatında, sonbaharın gelişi ve av sezonunun başlayıp tezgahlarda balığın bollaşması nedeniyle ciddi oranda gerileme yaşandı. Irak’a ihracatın durması da üreticiyi üzdü. İhracat durunca, iç pazarda üretim fazlalığı oluştu.


    ‘Bütün pilicin kilosu 5.5 TL’

    Balıkesir Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Bahattin Baltaş, tavukçuluk sektöründe baz alınan bütün pilicin kilo maliyetinin 7.5 TL civarında olduğunu, buna karşın ortalama kilo satış fiyatının 5 - 5.5 TL aralığında seyrettiğini söyledi.

    Perakende tavuk satışı yapan Özdeyiş Özdemir, “Perakende olarak ciğerin kilosu 6, taşlık 8, çorbalık 4, kemikli bütün göğüs, bütün piliç 9 lira. Yazın 30-35 liraya yükselen mangal ve ızgaralık ürünlerin kilo fiyatları şu anda 10-12 TL arasına kadar düştü” dedi.

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