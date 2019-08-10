Sezon pamuk gibi çiftçi umut dolu

Türkiye’nin özellikle tekstil ve konfeksiyon sanayisinde dünya ile rekabeti için üretimi artırmaya devam eden pamuk üreticileri, prim miktarının açıklanması ve ödemeleri bekliyor. 80 kuruş düzeyinde olan kilogram başı prim miktarının 2019 sezonu için 1 lira 25 kuruş olarak belirlenmesini isteyen üreticiler, bu sayede artan girdi maliyetleri ile mücadele edebileceklerine dikkat çekiyor.

Türkiye’de pamuk ekim alanı 2016/17 sezonunda son beş yılın en düşük seviyesini görerek, 416 bin hektara gerilemiş; ardından prim desteklerindeki iyileştirme, uygun iklim koşullarıyla birlikte yeniden artışa geçmişti. 2018/19 sezonunda 520 bin hektara yakın üretim alanı oluşurken, bunun sonucunda 2 milyon 570 bin ton kütlü pamuk (tarladan çıkan pamuk) tahmini yapıldı. 2019 sezon ürünü olarak ise 540 bin hektar ekim alanı hesaplandı.

Hedefe az kaldı

Dünyada en çok pamuk üreten ilk 10 ülke arasında bulunan Türkiye, hedef olarak belirlediği, bu yıl kendi üretimi ile ilk defa ülke tüketiminin yüzde 75’ini karşılayabilecek. Geri kalan kısım ise kalite, lif uzunluğu gibi nedenlerden dolayı ithal edilmeye devam edecek.

Pamuk ekim alanlarının son yıllarda artmaya devam ettiğini belirten Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, 2018’de üretim 1 milyon tona yaklaşan lif pamuğun da bu yıl yükselmeye devam edecek.

Bilgiç, “Türkiye’nin tüketimi ise 1.5 milyon ton. Zaten hedef yüzde 75’ini karşılamak. Yüzde 25’ini her zaman dışarıdan alacağız çünkü lif uzunluğu, kalitesi gibi farklı durumları var. Ciddi ihracatçıyız. İşleyip sattığımız ürünle güçlü konumdayız” dedi.

‘1 $ kazanç olmalı’

Şahin Bilgiç, üreticinin pek çok girdisinin döviz kaynaklı olduğunu ve dünya piyasalarıyla rekabete devam edilebilmesi için prim hesabının dolar baz alınarak yapılması önerisinde bulundu. Bilgiç, “Prim miktarı: 1 Kg kütlü pamuk+prim olarak hesaplanabilir. Şu anda Çukurova’da tarladan çıkan pamuk kilosu üreticide 3.5 lira bandında. Buna destek olarak 1.25 lira eklesek bile 1 dolar yapmıyor. Üretici ancak kilogram başına eline pamuk ve primin toplamında 1 dolar geçtiği zaman üretime devam edebilir” dedi.

İzmir, Manisa, Aydın ve Söke Ticaret Borsaları da önceki gün yaptıkları ortak açıklamada 2019 yılı pamuk ekimlerinin nisan ayında yapıldığı, ancak prim miktarının hala açıklanmadığına dikkat çekti. Yapılan ortak açıklamada, uluslararası borsalarda pamuk fiyatlarının gerilediği, üreticinin maliyet artışlarıyla birlikte zarar edeceğine dikkat çekildi. Borsalar, “Prim miktarı kiloda en az 1.25 lira olmalıdır. Teşvik ve sürdürülebilirlik açısından; tekstil sektörüne ithal edilen pamuğun belirli bir oranında yerli pamuk kullanım zorunluluğu getirilmelidir.

3 yıl üst üste pamuk ekilmesi durumunda destekleme ödemesinden faydalanmama kararı bazı ekim bölgeleri için toprakların yapısı dikkate alınarak tekrar gözden geçirilmelidir” denildi.

Girdi maliyeti yüzde 40 arttı

Gübre, ilaç, akaryakıt, tohum fiyatlarındaki artışın geçen yıla göre yüzde 40 arttığına vurgu yapan üreticiler, prim miktarının buna göre oluşması gerektiğini belirtti. Şahin Bilgiç, “Pamuk sadece tekstil ve konfeksiyonun güçlü hammaddesi olarak kalmıyor. Çekirdeği bile kıymetli. Yem sektöründe kullanılıyor. En önemli beklentimiz, artık tohum toprakla buluşmadan prim miktarları açıklansın. Tarım her alanda planlı olsun” diye konuştu.