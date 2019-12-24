‘Sharz.net’ Türkiye’nin elektrikli atağına hazır

Uzun yıllardır tüm dünyada farklı kullanım alanları bulan elektrikli araçlar konusunda, Türkiye’de de kayda değer bir hareketlilik gözleniyor. “Sharz.net” de, Türkiye’nin bu çağı yakalaması için gerekli şarj ağının kurulması sürecinde üstüne düşen görevi en iyi şekilde yaparak, 1 yıl içinde 120 lokasyonda 170 istasyona ulaştı.



Son birkaç yılda, ABD’nin yanı sıra özellikle Avrupa’da elektrikli binek araç üretimi ve satışında dikkate değer bir artış görülmekte. Küresel ısınmanın dünya üzerindeki etkilerinin hissedilmeye başlanması, dizel araçlara yönelik alınan yasaklayıcı kararlar da, elektrikli araçlara olan eğilimi hızlandıran faktörler arasında bulunmakta. Türkiye de dahil olmak üzere, dünyanın pek çok ülkesinde elektrikli binek otomobillere vergi ve benzeri teşvikler verilmesi, elektrikli araç satışlarının görece de olsa artmasını sağladı.



Tesla, Renault Zoe, Nissan Leaf, BMW i3, VW e-Golf, Mitsibushi Outlander, Hyundai Kona, Jaguar i-pace, Audi e-tron ve pazara yeni giren diğerleri, Avrupa’da en çok satan elektrikli araçlar arasında yerlerini aldı. Hatta Norveç gibi bazı ülkelerde, elektrikli araçların satışları, konvansiyonel motorlu araçların satış adetlerini geçmeye bile başladı.



Binek araç, hafif ticari ve ağır ticari araç üretimlerinde dünyanın sayılı ülkeleri arasında bulunan Türkiye’de de, bugüne kadar sınırlı sayıda da olsa elektrikli araç üretimi yapılmıştı. Şimdilerde tamamen ithal elektrikli otomobil modellerinin etkin olduğu Türkiye pazarı, yakın gelecekte tamamen yerli elektrikli otomobillere de hazırlık yapıyor. Bunun yanında tamamen elektrikli yerli otobüs ve minibüs modelleri de, yavaş yavaş belediyeler tarafından tercih edilmeye başlandı.



Elektrikli araçlardaki bu hareketlilik ile birlikte araç üretimi ve çeşitliliği, elektrikli şarj ünitelerinin yaygınlaşması, elektrik alt yapısının kuvvetlendirilmesi ve hepsini besleyen elektriğin doğal kaynaklardan elde edilmeye başlanması gibi yeni bir yolculuk insan hayatına girmiş oldu. Pek çok ülke, şarj istasyonlarının kurulması ve artırılması için harekete geçti. Örneğin Rusya, 2015 yılında aldığı bir kararla, her benzir istasyonunda bir şarj ünitesi bulundurulması zorunluluğunu getirmiştir. Amerikalı elektrikli araç üreticisi Tesla da, girdiği pazarların bir bölümünde şarj istasyonlarının kurulumuna önayak oldu.



“Sharz.net” de, Türkiye’nin bu çağı yakalaması için gerekli şarj ağı yapılanmasında kendi üstüne düşen görevi en iyi şekilde yaparak, 1 yılda 120 lokasyonda 170 istasyona ulaşmıştır.

Hızlı şarj cihazları gerekli

Aracın kullanış profiline göre şarj etme türü değişmektedir. Araçlarını işe gidip gelmek ve şehir içi turları için kullanan kişilerin yüzde 70’i, araçlarını evlerinde gece boyu şarj etmeyi tercih etmekte. Bu sürücü profilinin ikinci şarj bölgesi ise, işyerleridir. Nadir ihtiyaç halinde sürücüler, alışveriş merkezleri, restoranlar, kafeler ve toplu park yerlerinde araçlarını şarj etmektedir. Bahsi geçen yerlerde araçlar en aşağı bir saat kaldığı için, buralarda hızlı şarj cihazı gerekmemektedir. Şehirler arası konaklama ve dinleme yerlerinde ise hızlı şarj cihazları gereksinimi kaçınılmazdır.



Evlerde kullanılan cihazlar 7-11 kWh olup aracın sabaha kadar dolum yapabilmesini sağlamaktadır. Ortak park alanlarında 22 kWh olan cihazlar, parka gelen ve içinde bir miktar enerji olan aracın aküsünü, 1-3 saat arasında doldurabilmekte, şehirlerarasında 50-350 kWh olan DC cihazlar kullanılmakta ve 15 dakika ile 1 saat arasında şarj işlemi gerçekleşebilmektedir.