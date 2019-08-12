BİST99.4050,20EURO6,210,89USD5,551,06ALTIN268,331,49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiİğne atsan yere düşmez! Tıklım tıklım...
    12.08.2019 - 10:39| DHA

    İğne atsan yere düşmez! Tıklım tıklım...

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı tatilini geçirenler, gündüz mavi bayraklı plaj ile otel havuz başlarını, akşamları da sokakları doldurdu.

    İğne atsan yere düşmez! Tıklım tıklım...
    İğne atsan yere düşmez! Tıklım tıklım...
    İğne atsan yere düşmez! Tıklım tıklım...
    İğne atsan yere düşmez! Tıklım tıklım...
    Haberin Tüm Fotoğrafları

    Marmaris'te bayram tatilinde yüksek nem ile birlikte daha da fazla hissedilen sıcaklar, tatilcileri bunaltı. Nemin yüzde 71 olarak ölçüldüğü ilçe merkezinde, plajlar ve havuz başları doldu. Plajlarda, 'İğne atsan yere düşmez' dedirten görüntüler oluştu. Mavi bayraklı plajlar, tatilciler ile doldu. Kimi kavurucu güneş altında bronzlaşmaya çalışırken kimi denizde çocuklarıyla oynadı.

    Gurbetçilerin de aralarında olduğu adrenalin tutkunu tatilciler, parasailing, jet-ski, banana gibi su sporlarını yaptı. Tatilciler bol bol denize girip, güneşlendi. Özel plajlarda Rus ve Türk dansçı kadınlar gösteri sundu.

    GECE SOKAKLAR DOLDU

    Otellerin havuz başları da plajları aratmayan kalabalıklara evsahipliği yaptı. Animatörler eşliğinde oyunlar oynayan ve yarışmalara katılan tatilciler, çocuklarıyla birlikte havuzun keyfini çıkardı. Gündüz sahil ve havuzlarda serinleyen tatilciler, saat 21.00'den itibaren kendilerini sokağa attı. Yoğunluğun merkezi ise deniz gören cadde ve sokaklar oldu.

    Atatürk ve Kordon Caddesi yürüyüş yolu vatandaşların akınına uğradı. Yat Limanı'nda sıralı restoran ve kafeteryalarda oturanlar, denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışarak öz çekim ile o anları ölümsüzleştirdi.

    Kalabalığın adresi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı oldu. Meydana kurulan mini lunaparkta aileler çocuklarıyla birlikte eğlendi. Dönme dolap, çarpışan araba, kamikaze ve balerin gibi oyuncaklarda çocuklarıyla keyifli anlar yaşadı.

    Avustralya'dan tatile gelen üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Hülya Elvan, "Ailemle birlikte ilk defa üç gün üç gece tatile geldim. Marmaris, çok güzel ve eğlenceli. Tatil sonrası akraba ziyareti yaparak, Avustralya'ya gideceğim" dedi.

    Marmaris İlçe Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Bayram süresince hava sıcaklıkları ortalama 40 derece civarında olacak. Yüksek nem ile birlikte bunaltıcı sıcaklar etkisini gösterecek. İlçe merkezinde deniz suyu sıcaklığı 21 derece" dedi

     

    Önce çarptı sonra lastiği patlak otomobiliyle hastaneye götürdü!Sivas’ta otomobiliyle seyir halindeyken bir anda karşısına çıkan bisikletli çocuğa çarpan sürücü, yaralı çocuğu lastiği patlak otomobiliyle hastaneye yetiştirdi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

    Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

    Bolu'da feci kaza! Aralarında bir de bebek var

    Bolu'da feci kaza! Aralarında bir de bebek var

    Nakil olmayı beklerken beyin ölümü gerçekleşince 3 çocuğa umut oldu

    Nakil olmayı beklerken beyin ölümü gerçekleşince 3 çocuğa umut oldu

    Küçük çocuğa işkence yapan anne ve sevgilisi tutuklandı!

    Küçük çocuğa işkence yapan anne ve sevgilisi tutuklandı!

    Sıradaki Haber