Siemens Türkiye’de Enis Sonemel terfi etti

Sağlık sektöründe 15 yıllık deneyime sahip olan Enis Sonemel, 2002’de Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatına aynı yıl Siemens Business Services Türkiye’de teklif yöneticisi olarak adım atan Sonemel, 2005’de Siemens Sağlık Görüntüleme bünyesine MR ürün yöneticisi olarak katıldı. Türkiye’deki kariyerine Siemens Healthineers görüntüleme pazarlama & satış birimleri yöneticisi olarak devam etti. 2015’den beri görüntüleme bölümünden sorumlu genel müdür yardımcılığı yapıyordu.