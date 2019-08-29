BİST95.9080EURO6,460USD5,820,18ALTIN288,740,32
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiSiemens Türkiye’de Enis Sonemel terfi etti
    29.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Siemens Türkiye’de Enis Sonemel terfi etti

    Siemens Healthineers Türkiye’de genel müdürlük görevine şirketin kıdemli yöneticilerinden Enis Sonemel atandı.

    Siemens Türkiye’de Enis Sonemel terfi etti

    Sağlık sektöründe 15 yıllık deneyime sahip olan Enis Sonemel, 2002’de Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatına aynı yıl Siemens Business Services Türkiye’de teklif yöneticisi olarak adım atan Sonemel, 2005’de Siemens Sağlık Görüntüleme bünyesine MR ürün yöneticisi olarak katıldı. Türkiye’deki kariyerine Siemens Healthineers görüntüleme pazarlama & satış birimleri yöneticisi olarak devam etti. 2015’den beri görüntüleme bölümünden sorumlu genel müdür yardımcılığı yapıyordu.

     

    İstanbul'da çarşaflı saldırıKağıthane’de sokakta oturarak çekirdek yiyen gruba, çarşaflı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, şüpheli ise elindeki silahla kayıplara karıştı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakanlık açıkladı! Sayı 4'e yükseldi

    Bakanlık açıkladı! Sayı 4'e yükseldi

    Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 29 Ağustos Milli Piyango çekilişi

    Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 29 Ağustos Milli Piyango çekilişi

    'Bu kadarına da pes' dedirten olay... Sahte dişçi sapık çıktı!

    'Bu kadarına da pes' dedirten olay... Sahte dişçi sapık çıktı!

    Eşini karnındaki bebeğiyle öldürmüştü! Anne isyan etti

    Eşini karnındaki bebeğiyle öldürmüştü! Anne isyan etti

    Sıradaki Haber