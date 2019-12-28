Sıfır konuta ‘tarihi’ teşvik

Bankaların konut kredisi faizlerinin yüzde 1’in altını görmesiyle artan konut satışlarında özellikle ikinci el konutlarda büyük bir ivme yaşanıyor. Ancak Hükümet mevcut deprem riski, enerji tasarrufu ve ülke ekonomisine katkıyı artırmak için birinci el konutları desteklemek adına büyük bir teşviğe imza attı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni teşvik ile 1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde 0.99 olan faiz oranı tarihi düşük seviyelerden biri olan 0.79’a indiriliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son konut satışı verisi olan Kasım ayında; Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.8 artarak 48 bin 909 olmuştu. Ancak ikinci el konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83.3 artış göstererek 89 bin 463 olarak gerçekleşmişti. Yeni teşvik sayesinde bu oranların tam tersi bir seyir izlemesi bekleniyor.

Sektör talep etti

Bakan Berat Albayrak, Şırnak Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen, ‘Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Şırnak İş Dünyası Buluşması’ toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Dedik ki yeni yılda güzel bir haber verelim. Bunu da Şırnak’tan verelim. Kamu bankalarımız istişare ettik, konuştuk. Gayrimenkul, konut sektörü önemli. Özellikle bu noktada iyileşmeleri vatandaşlara hemen yapmamız lazım. Türkiye üzerinden güzel bir mesajı da Şırnak’tan verelim. Onlardan geldi teklif, biz de ‘Memnun oluruz.’ dedik. 1 Ocak itibarıyla özellikle sıfır konut faizlerinde 0.99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0.79’a indirelim’ diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun.”

Ekonomide sağlanan iyileşmenin yansımalarını hızla tüketiciye yansıttıklarını vurgulayan Albayrak şöyle devam etti:

“Gerek inşaat, gerek yan sektörler bu manadaki maliyetler faizler daha da düşecek. Kamu bankaları bunun öncülüğünü yapıyor. Piyasadaki diğer bankalar da yavaş yavaş geliyorlar. Biraz fazla yavaş geliyorlar ama onlar da hızlanacaklar 2020 yılında diyoruz.”

Tablo terse dönebilir

2019’a yüzde 2’ye yaklaşan konut kredisi faizleri ile başlayan bankalar, 1 Ağustos’ta kamu bankalarının faizleri yüzde 0.99’a düşüren hamlesiyle birlikte aşağı yönlü harekete başlamış ve özel bankaların çoğu da bu harekete dahil olmuştu. Bu faiz hareketi, özellikle ikinci el konut satışlarında hissedilmişti.

2019’un 11 ayında satılan toplam konut sayısı 1 milyon 146 bin 655 adet oldu. Bu dönemde toplam satışların içindeki 436 bin 202 adedi ilk el konutlar olurken; 710 bin 453 adet konut ise ikinci el konutlardan oluştu.

2018 toplamında ise 1 milyon 375 bin 398 adet konut satılırken, 651 bin 572’si ilk el, 723 bin 826’sı ise ikinci el konutlardan oluşmuştu. Önceki yıllardaki birinci el ve ikinci el konut satışları da 2018’le benzer ilerliyordu. Bu faiz indirimi sayesinde 2019’da açılan farkın yeniden tersine dönmesi bekleniyor.

‘Büyük doping olacak’

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, mevcut dönemde faiz indirimlerinden en büyük payı ikinci el konutların aldığını belirtirken, ‘sıra artık birinci elde’ yorumunu yaptı. Durbakayım, “Gelecek dönemde zaten ikinci el konutta el değiştireceklerin sayısı giderek azalıyor. Böylelikle hızlı bir sirkülasyon olacak ve stok dediğimiz konutların hızla azaldığını göreceğiz. Yeni konut alımı, aynı zamanda yeni konut üretimini, istihdamı, kısacası ülke ekonomisine desteği artıracak. Böylelikle hem geliştirici, hem alıcı teşvik ediliyor. 2020’ye çok iyi bir başlangıç olacak” dedi.

İndirimler devam etsin

Tapu harcı ve KDV’de yıl başında son bulacak indirim düzenlemelerinin de devam etmesini beklediklerini anlatan Durbakayım, “İkisi birden sektöre 2020’de büyük atılım yaptırır” diye konuştu.

‘Bizim de desteğimiz olacak’

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, birinci el konut için faiz indirimini ‘çok yerinde bir hamle’ diye tanımlarken, “Konut satışları ağustostan bu yana ciddi ivmelendi. İkinci el konut satışları çok daha fazla arttı. İnşaat sektörünün Türk ekonomisinin geneline daha fazla faydalı olabilmesi için sıfır konutların teşvik edilmesi anlamında yapılacak önemli bir adım. Bu teşvik, sektörün de talebiydi. İnsanlarımız birikimlerini ikinci elden ziyade depreme dayanıklı, nitelikli konutlara kullanmış olacaklar. Bizim de desteğimizle daha uygun fiyatlara sıfır konut alabilecekler” diye konuştu.

‘Bekleyen projeler başlar’

Dap Holding Başkanı Ziya Yılmaz, son 6 aydır ekonomideki gelişmelerin önemli bir ivmeye oturduğunu vurgularken, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Ekonomide önemli sinyalleri iş dünyası da görüyor ve yatırıma devam ediyor. Beklemeye aldığımız projeleri şu anda artık imalata geçiriyoruz. Ülke, tüketici ve yatırımcı açısından çok değerli bir çalışma. 40 yıllık, 30 yıllık konutlarda bile vade oranları sıfır konutla aynı. Sıfır konuta pozitif bir ayrım yapılmalıydı.”