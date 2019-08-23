Sigorta oranı düşük sel hasarı büyük

İstanbul Eminönü/Unkapanı hattında etkili olan ve bölgede önemli bir hasara yol açan yoğun yağış ardından bölge esnafı yaralarını sarmaya çalışıyor. Özellikle Eminönü/Unkapanı Alt Geçit Çarşısı ve Kapalıçarşı’da çalışmalar hızla devam ediyor. Bölgedeki sigortalı esnaf zararını karşılarken, büyük çoğunluğu ise kendi yaralarını kendisi sarmaya çalışıyor.

Sigortacılar, bölgede daha çok kuyumcuların sigorta yaptırdığını, diğer esnafın sigortalılık oranının çok düşük olduğunu söylüyor. Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, kendi şirketlerinde olan bölge esnafının karşılamalarının yapıldığını ancak çoğu esnafın zararını kendisinin karşılamak durumunda kalacağını bildirdi.

Risk yüksek ama...

Gülen, “İşyeri ve konut sigortalarında teminatlar içinde yangın diye adlandırılan poliçelerde sel riskleri teminat altında, yanı sıra yıldırım düşmesi, kar, deprem, yangın gibi riskleri de içerir. Ancak asıl sorun, işyeri ve konutta sigortalılık oranının çok düşük olması. Fatih gibi eski yerleşim ve pek çok risk barındıran bir alanda hasar ihbarı çok düşük kalıyor. Örnek vermek gerekirse, sigorta sektörünün büyüklüğünün yüzde 10’una sahibiz. Sel ardından bize ulaşan 750 hasar oldu. Karşılığı 2 milyon lira. Bunun 10 katı toplam ihbar olmuş desek, 20 milyon liralık hasar ihbarı oluşmuştur. Ancak oluşan hasar bu fiyattan çok çok yukarıdadır. Büyük oranda bölgede sigorta yaptırılmıyor” diye konuştu.

Talep artıyor

İklim değişikliği başta olmak üzere, şehirleşme ve alt yapının etkisiyle Türkiye ve dünyada yoğun yağışlar sıkıntı oluşturuyor. Sigorta talebinde de yıldan yıla artış gözleniyor.

2018’de sigorta sektörünün toplam prim üretimi 54 milyar lira iken, bunun 4 milyarlık kısmını ‘yangın ve doğal afetler’ poliçeleri oluşturuyor. Bu konuda talep ise artmaya devam ediyor.

Uğur Gülen, depreme karşı olan sigorta bilincinin güçlendiğini ancak diğer afetler konusunda yaşanan olaylar ardından harekete geçildiğini dile getirdi. Gülen, “Her yıl birkaç kere yüklü hasar oluşturan sel oluyor. İklim değişikliği, şehirleşme gibi sorunlar bunun tetikleyicisi oluyor. Bu nedenle artık daha kontrollü olmak, ikincil olarak ise sigorta bilincini yükseltmek gerekiyor. Düşünüldüğü gibi, bu olayları yaşandığı an prime kimse yansıtmaz. Bu bir süreçtir. Hasar maliyetleri gibi pek çok bileşende yükselme oldukça prime yansır” dedi.

Altyapı ihalesi bekleniyor

Kapalıçarşı Esnafları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Fırat, çarşıda birkaç yerde ciddi hasar oluştuğunu, çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Kuyumcuların sigortalı olduğunu belirten Fırat, gıdacıların ise sigortasız olduğunu, zararlarının da yüksek olduğunu söyledi. Fırat, “Ancak daha çok hasar çarşının dışında Mahmutpaşa ve Eminönü’nde. Çarşıda 5 yıldır devam eden tadilat projesi var. Çatı bitti. Sorunun büyük kısmı aşılmıştı. Altyapı ise devam ediyordu. O biraz gecikti. Yakında ihale edilip tamamlanacak” açıklamasında bulundu.

Faizsiz kredi desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bölge esnafı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Acil Destek Kredisi Programı hazırladıklarını bildirmişti. Bu kapsamda, 100 bin liraya kadar sıfır faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Faizsiz kredinin vadesi, ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı 3’er aylık eşit taksitler halinde ödemeli olmak üzere toplam 36 ay olacak. Müracaatlar, KOSGEB’in İkitelli OSB, Haliç ve Anadolu Yakası müdürlüklerine yapılabilecek.