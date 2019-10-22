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    HaberlerEkonomi Sigorta ve emeklilik sektörleri büyüyecek
    22.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sigorta ve emeklilik sektörleri büyüyecek

    Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun sektör adına büyük önem taşıdığını belirtti.

    Sigorta ve emeklilik sektörleri büyüyecek

    Benli, şunları söyledi:

    “Ülkemizde 62 sigorta ve emeklilik şirketi faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğü 200 milyar TL. Sektörümüz geçen yıl 36 milyar TL tazminat ödemesi yaptı. Sigorta ve emeklilik sektörlerinin şu anda hak ettikleri yerde olmadığını her açıklamada dile getiriyoruz. Bu konu Hazine ve Maliye Bakanlığımızın da gündemindeydi. Dengeli ve derinliği olan bir finansal piyasa için de banka dışı finansal sistemin büyütülmesi öncelikli konular arasında yer alıyordu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun kurulması bu anlamda atılmış önemli bir adım. Bankacılık sektöründe BDDK’nın üstlendiği rolü sektörümüz için üstlenerek sigorta ve emeklilik sektörlerini büyütecektir.”

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