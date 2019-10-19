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    HaberlerEkonomiSigortacılığa ÇATI KURULUŞ
    19.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sigortacılığa ÇATI KURULUŞ

    Sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine dair görevleri yürütmek üzere Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurularak yetki ve sorumlulukları belirlendi.

    Sigortacılığa ÇATI KURULUŞ

     

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkilendirilen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun merkezi İstanbul’da olacak.

    Kurum, sigortacılık ve özel emeklilik için mevzuat hazırlayacak, uygulayacak ve ilgililer tarafından uygulanmasını izleyip yönlendirecek.

    Bireysel emeklilik, tarım ve afet sigortaları gibi konular kurumun yetkisi altında düzenlenecek ve denetlenecek.

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