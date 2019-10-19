Sigortacılığa ÇATI KURULUŞ

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkilendirilen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun merkezi İstanbul’da olacak.

Kurum, sigortacılık ve özel emeklilik için mevzuat hazırlayacak, uygulayacak ve ilgililer tarafından uygulanmasını izleyip yönlendirecek.

Bireysel emeklilik, tarım ve afet sigortaları gibi konular kurumun yetkisi altında düzenlenecek ve denetlenecek.