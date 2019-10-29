Siirt-Ankara uçak seferleri başladı

Siirt-Ankara uçak seferlerinin başlamasıyla Siirt Havalimanı'na iniş yapan THY'ye ait Airbus A319 tipi uçak su takıyla karşılanırken, uçuş ekibi ve yolculara çiçek verildi.
AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören yaptığı açıklamada, Siirt- Ankara seferlerinin başladığını belirterek, gelen ilk uçakta 110 yolcunun bulunduğunu söyledi.
Ören, Ankara seferlerinin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri karşılıklı yapılacağını kaydetti.
Canlı heykelden rekor denemesi!İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için bir rekor denemesi yaparak 24 saatlik canlı heykel gösterisine başlayan performans sanatçısı Yunus İşçi (26), saat 12.00’de 17 saati geride bıraktı. Heykelin canlı olduğunu anlayanlar önce şaşırdı sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.