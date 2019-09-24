BİST101.5381,52EURO6,26-0,52USD5,69-0,50ALTIN278,62-0,44
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiŞimdi de onlar! Uçuşlar askıya alındı...
    24.09.2019 - 09:56 | | milliyet.com.tr

    Şimdi de onlar! Uçuşlar askıya alındı...

    Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook dün iflasını açıklamıştı. Az önce de Slovenya hava yolu şirketi Adria Airways, finansal sorunlar nedeniyle bugün ve yarınki bütün uçuşları askıya aldığını duyurdu.

    Şimdi de onlar! Uçuşlar askıya alındı...

    Şirketten yapılan açıklama, sorunun çözümü için potansiyel yatırımcı arandığı belirtildi ve "Tüm yolcular ve ortaklarımızdan ortaya çıkan durum nedeniyle özür diliyoruz" denildi.

    Adria Havayolları, 2016 yılında Alman 4K Yatırım adlı şirkete satıldı. O tarihten bu yana şirkete ait tüm uçaklar elden çıkarıldı ve halihazırda firmanın müşterileri kiralık uçaklarla Avrupa'nın farklı noktalarına seyahat ediyor.

    178 YILLIK DÜNYA DEVİ İFLASINI VERDİ

    İngiliz Sivil Havacılık Kurumu CAA, tur operatörünün "ticari faaliyetlerine son verdiğini" duyurdu.

    Dünden itibaren tatil noktalarına boş uçaklar gönderilmeye başlanmıştı.

    Thomas Cook'un Genel Müdürü Peter Fankhauser, şirketin batışının "büyük üzüntü yarattığını" söyledi.

    Hatay'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varHatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan askeri kamyonet devrildi. Hatay Valiliği, kazada 6 kişinin öldüğünü, 2'si asker 27 kişinin yaralandığını açıkladı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! Bir deprem de Akdeniz'de

    Son dakika! Bir deprem de Akdeniz'de

    Sosyal medyada İstanbul depremi yorumları...

    Sosyal medyada İstanbul depremi yorumları...

    Son dakika... Silivri Belediye Başkanı'ndan İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama

    Son dakika... Silivri Belediye Başkanı'ndan İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama

    SON DAKİKA... İstanbul'da korkutan deprem... Son depremler neler?

    SON DAKİKA... İstanbul'da korkutan deprem... Son depremler neler?

    Sıradaki Haber