Şimdi GAP zamanı!

Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin öne çıkan şehirlerinde yerli ve yabancı turistler tüm tesisleri doldurdu. Hem gastronomi, hem de kültür turizminin öne çıkan bölgesinde aralık ortasına kadar yoğun bir turist akını olacak. Öyle ki bölgeye tura çıkmak isteyenler uçak ve otel rezervasyonlarını çoktan doldurdu.

12 aya yayılacak

Son iki yıldır artan kültür turizmi hareketi, 2019’un ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesiyle bu yıl da özellikle bölgede yükselen bir ivmeye sahne oluyor. Gaziantep’te Zeugma ile başlayan turistler, Adıyaman’da Nemrut, Şanlıurfa’da Göbeklitepe, Mardin’de Dara Antik Kenti, Diyarbakır’da Hevsel Bahçeleri gibi onlarca tarihi güzelliği yakından görme imkanı buluyor. Bazı eserlerin ve bölgelerin iyileştirme çalışmaları da devam ediyor.

GAP bölgesi turizminde en önemli hedef, turizmin 12 aya yayılmasını sağlamak. Geçen yıldan itibaren bu hedefe yaklaşıldığını belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) GAP Bölge Temsil Kurulu Başkanı Soner Bacaksız, “Nisan, Mayıs, Haziran ve Eylül, Ekim, Kasım bölgenin en yoğun olduğu dönemler. Son yıllarda kültür turlarına çok talep var. Gastronomi ve tarihi güzellikler sayesinde buralarda turizm 12 aya yayılıyor” dedi.

GAP bölgesine gelen turistlerin sayısı 2 milyona yaklaştı. Bölgedeki pek çok otelde doluluklar yüzde 90 seviyesine geldi. Soner Bacaksız, yabancı turistin talebinin de önemli ölçüde arttığına dikkat çekerken, “Yeni hedef pazarlarımız Japonya, Güney Kore ve Çin. Hem kültür turizmi için dünyayı dolaşıyorlar, hem de harcama potansiyelleri yüksek. Kapadokya’ya gelenleri Mezopotamya’ya çekmek istiyoruz. Gelecek sezondan itibaren etkisini göreceğiz” diye konuştu.

2 katına çıkar

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, geçen yıla göre iki katı bir büyüme oluşacağını tahmin ettiklerini söyledi. Onaran, “GAP turları son yıllarda çok iyi satıyor. Kültür turları son dönemin trendi. 2018’de bu alanda biz yüzde 300 büyüdük. Bu mevsim tam bölgenin zamanı” dedi.

‘Sabun dolardan kıymetlidir’

GAP bölgesini gezenler alışveriş yapmayı da ihmal etmiyor. Her şehrin kendine özgü ürünleri, yiyecekleri ve el sanatları var. Bu kapsamda Mardin’de ise en fazla telkari, kahve, badem şekeri, sabun ve çörekleri ilgi görüyor. Bölgenin sabun imalatçısı ve satıcısı Ahmet Faruk Aküzüm, iki yıldır işlerinin çok iyi gittiğini dile getiriyor. Aküzüm, “İki kuşaktır sabuncuyuz. Burada sabun dolardan daha kıymetlidir, zaten döviz bürosu bile satar” dedi. Gümüş/doğaltaş esnafı Osman Alp ise yerli turistin sezonunun başladığını ifade ederken, aralık ayına kadar bu etkinin devam edeceğini söyledi.

Adım adım hedefe

Kültür turları son iki yıldır yurt içi turizmde trend haline gelirken, bunu destekleyen modeller gerek yerel yönetimler, gerek çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından hayata geçiriliyor. Hükümetin de turizm stratejileri arasında önemli yer tutan kültür turlarının bu sayede giderek daha fazla zamana yayılması bekleniyor.

Yurt dışı tanıtım hamlelerinin etkisiyle giderek artan oranda yabancı turistin de odağında olan kültür turizmi destinasyonları bu kapsamda harcama kapasitesi daha yüksek turiste kavuşuyor. Tüm bu etkenlerin ise Türkiye’yi, 2023 için hedeflediği 70 milyon turist 65 milyar dolar turizm gelirine hızla ulaştırması bekleniyor.