‘Şimdi yatırım zamanı’ diye yola çıkmak gerek

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 19-20 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin gala yemeğinde konuşan Akben, faizlerdeki gerilemenin enflasyondaki düşmenin dünya konjonktüründeki gelişmelerin, uluslararası kuruluşların ülke açısından gelişmelerinin kendilerini umutlandırdığını ve gelecek döneme daha pozitif bakılmasını sağladığını ifade etti.



Akben, Türk varlıklarının piyasa değeri düşünüldüğünde yatırımcılar için gelecek süreçte Türk varlıklarına önemli bir ilgi olacağını anlattı. Akben, “Dünyada dijital anlamda önemli bir dönüşüm var. Buna ayak uydurmamız, çok çalışmamız, çok çaba sarf etmemiz gerekiyor” dedi.



‘Pozitif ayrımcılık’



Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan da, “Önümüzdeki dönem sermaye piyasaları açısından pozitif ayrımcılığın olduğu bir dönem olacak. Kiminle konuşursak konuşalım, herkes ‘biz böyle bir performans beklemiyorduk’ diyor. Olumlu bir havayı yakalamış olduk. Çok iyi bir zamana denk geldi. Sermaye Piyasaları Kongresi tam bu havaya denk geldi” diye konuştu.



Piyasa derinleşecek



SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, “IMF, 2019 yılında, küresel ekonominin yüzde 3 ile global krizinin ardından en düşük büyüme oranını deneyimleyeceğini ancak 2020 ile birlikte yeniden geçtiğimiz 10 yıllık büyüme ortalamasına ulaşacağını tahmin etmektedir” dedi.



TSPB Başkanı Dr. Alp Keler ise, “Çabalarımız sonucunda sermaye piyasamızın daha da derinleşmesini sağlayabileceğiz. Güçlü Türkiye’nin, güçlü sermaye piyasalarıyla mümkün olabileceğine inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.