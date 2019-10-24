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    Haberler Ekonomi‘Simit’ çabamız sonuç verdi
    24.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Simit’ çabamız sonuç verdi

    Simit’ sözcüğünün Oxford İngilizce Sözlük’e, “Türkiye menşeli, pişirilmeden önce pekmez ve susama bulanmış halka şeklinde bir çeşit ekmek” tanımıyla girmesi, gözleri yurtdışında açtığı mağazalarda bu ürünü dünyaya tanıtan Simit Sarayı’na çevirdi.

    ‘Simit’ çabamız sonuç verdi

    Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, Londra’dan Amsterdam’a, Mekke’den New York’a dünyanın 25 ülkesinin en işlek merkezlerinde ‘Simit Sarayı’ mağazalarının bulunduğunu hatırlattı. Kavukcu, “Yurt dışında ‘Turkish Bagel’ yerine ‘simit’ kelimesini kullandık. Oxford Sözlük’te doğrudan yer alması, çabalarımızın sonuç verdiğini gösteriyor” dedi.

    Kavukcu ayrıca, simidin Unesco Dünya Kültürel Miras Listesi’nde yer alması için girişim başlattıklarını hatırlattı.

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