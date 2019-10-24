‘Simit’ çabamız sonuç verdi

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, Londra’dan Amsterdam’a, Mekke’den New York’a dünyanın 25 ülkesinin en işlek merkezlerinde ‘Simit Sarayı’ mağazalarının bulunduğunu hatırlattı. Kavukcu, “Yurt dışında ‘Turkish Bagel’ yerine ‘simit’ kelimesini kullandık. Oxford Sözlük’te doğrudan yer alması, çabalarımızın sonuç verdiğini gösteriyor” dedi.



Kavukcu ayrıca, simidin Unesco Dünya Kültürel Miras Listesi’nde yer alması için girişim başlattıklarını hatırlattı.