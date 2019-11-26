Sınai mülkiyet ve patent seferberliği

Türkiye, patentli üretimi artırmak amacıyla toplumda farkındalığı güçlendirecek uygulamaları hayata geçiriyor.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında fikri mülkiyet haklarının oluşmasını destekleyen ekosistemin geliştirilmesi ve bu hakların ticarileştirilmesi sağlanacak.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, TÜBİTAK ve KOSGEB’in sınai mülkiyet alanında vergi istisnası gibi desteklerinin bulunduğunu söyledi. Asan, “TÜBİTAK’ın Patent Destek Programı, daha önce TÜBİTAK 1008 Programı’ndan yararlanmamış uluslararası patent başvuruları için verilecek” dedi. Asan, destek tutarlarının 1000 lira ile 30 bin lira arasında değiştiğini bildirdi.

KOSGEB’in sınai mülkiyet alanında 3 desteğinin olduğunu belirten Asan, söz konusu teşvik için TÜRKPATENT’ten alınacak belgelerle 30 bin liraya kadar destek elde edilebileceğini söyledi.