Sınır boyu yatırım istiyor

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terörü ortadan kaldırmak ve terörden temizlenen topraklara Suriyelilerin yerleşmesini sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı harekatı ile kamuoyunun dikkatinin çevrildiği sınır ilçeleri istihdam yaratacak yatırım bekliyor. İş dünyasının sesi olan sivil toplum örgütleri de bunun yerinde bir talep olduğunu değerlendirip adım atmaya hazırlanıyor.



Önceki gün Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyetinin ziyaret ettiği Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, bu yöndeki bir talebi dile getirdi. Yalçınkaya, ilçede demografik yapının bozulmasını istemediklerini, bu nedenle istihdam yaratacak yatırım istediklerini söyledi. TİM heyetine seslenen Yalçınkaya şöyle konuştu:

“Türkiye’de 1200 belediye var. Her gün televizyonlardan çağrı yapıyorum, kimse cevap vermiyor. Herkes festival peşinde. Her türlü desteğe ihtiyacımız var. Buraya ne gönderirseniz ilgili yerlere ulaşır. Yatırım istiyoruz, 200-300 kişinin çalışabilecek atölyeler istiyoruz. Sınır boylarında insanların durması için aş ekmek lazım.”

Akçakale’nin, devletin yatırımcıya en geniş imkanları sunduğu 6. bölge teşvikleri kapsamında bulunduğunu, işçinin ücretine kadar pek çok maliyete destek olduğunu hatırlatan Yalçınkaya, “Arsayı da belediye olarak biz temin edeceğiz” dedi.









‘Üyelere anlatacağız’



Toplantının ardından Milliyet’in konuyla ilgili sorularını yanıtlayan TİM Başkanı İsmail Gülle de Yalçınkaya’nın sözlerinin yerinde olduğunu belirterek, “Zaten Şanlıurfa özellikle tekstil konusunda potansiyeli çok yüksek bir ilimiz” dedi.



Pek çok tekstil firmasının buradaki atölyelere fason iş yaptırdığını anlatan Gülle, bu alanda kentin kendisini kanıtladığını ifade etti. Bundan sonraki süreçte TİM üyelerine gerek bölgedeki potansiyeli, gerekse de teşvik imkanlarını daha etkin şekilde anlatacaklarını belirten Gülle, “Özellikle bu bölgeden iş insanlarına yatırım için telkinde bulunacağız” dedi.



Beyaz altın cenneti



GAP Bölgesi’nde yer alan Şanlıurfa, Türkiye’de tarım ve hayvancılığın kalbinin attığı iller arasında yer alıyor. İl, sanayiye hammadde olan pek çok ürünün yetiştiği bereketli topraklara sahip. Türkiye’de pamuğun yüzde 45’i, buğdayın yüzde 5’i, mercimeğin yüzde 8’i, arpanın yüzde 7’si, mısırın yüzde 7’si ve fıstığın yüzde 37’si Şanlıurfa’da üretiliyor.

Şehrin yöneticileri ve halk, üretilen ürünlerin ilde işlenmesi ve istihdam imkanı sağlanması talebinde bulunuyor.



Turizm yükselişte



Balıklıgöl’den, Harran’a ve Göbeklitepe’ye kadar son derece önemli tarih ve kültür miraslarına sahip olan Şanlıurfa’da turizm yatırımları yapılması ve kentin daha etkin tanıtılması da bir diğer talep.