Sinop’un sesini duyuracak buluşma

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



“SİAD ve Proaktif Fuarcılık iş birliği ile 19 - 22 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) düzenlenecek olan Sinoplu İş Adamları Fuarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından onaylanması ve KOSGEB tarafından desteklenmesi ile de uluslararası arenada Sinop iş dünyasının sesini duyurmuş olacak.



Karadeniz’in incisi, Sinop ilimizin birbirinden kıymetli iş adamları ve girişimcilerine ev sahipliği yapacak olan Sinoplu İş Adamları Fuarı, Sinop’un saygın iş dünyasını Türkiye ve dünyaya tanıtmak, Sinop ili ve çevresi ile ilgili kalkınma istikrarı oluşturmak amacıyla yapılacaktır.”