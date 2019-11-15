Sirha İstanbul’da şefler yarışıyor

Bu yıl şeflerin olimpiyatı Bocuse d‘Or ve dünyanın en önemli kahve organizasyonu SCA’nın Türkiye Şampiyonası’na da ev sahipliği yapan Sirha İstanbul, yarın sona erecek. Sirha İstanbul’un bu yılki teması ise gastronominin yükselen trendlerinden artizan ekmek. Restoran, otel ve yiyecek içecek sektörü profesyonellerine yönelik düzenlenen Sirha İstanbul’a, gıdadan pişirme ekipmanlarına, otel ve servis sektöründen paketlemeye kadar pek çok firma katılıyor.