Şirketlere iştirak düzenlemesi yapıldı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görevleri arasına “Hazine’nin Cumhurbaşkanı kararıyla yurtiçi ya da yurtdışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak” da eklendi.

Açıklığa kavuştu

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, uzun süre önce yayımlanan 233 sayılı KHK’nın ile KİT’lerin ve bağlı kuruluşlarının bir anonim şirkete ortak olması için kanuni bir zemin bulunuyordu.

Aynı KHK’nın 58. maddesinde yurtdışında şirket kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı’nın yetkili kılındığını belirten kaynaklar, Cumhurbaşkanlığı makamına, teşebbüsler tarafından yurtdışında şirket kurulmasına ya da kurulmuş bir şirkete ortak olunmasına dair hali hazırda kanunen yetki verildiğine dikkat çekti.

Kaynaklar, dün yayımlanan kararname ile yurt içindeki ve yurt dışındaki şirketlere iştirak edilmesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görevleri arasında sayılmasındaki amacın, zaten Cumhurbaşkanlığı makamına verilmiş ve pay sahipliği yürüten kurum olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca geçmişten bu yana görev ve yetki olarak yürütülen bir konunun, uygulamalar bakımından açıklığa kavuşturulması ve Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle birlikte görev tanımına işlenmesi olduğu ifade edildi.

Kaynaklar, buradaki amacın hiçbir şekilde bir takım şirketlerin kurtarılması olmadığına, sadece 233 sayılı KHK’daki mevcut uygulama ile paralellik sağlanarak söz konusu işlemin Hazine ve Maliye Bakanlığı görevleri arasında sayılması ve görev ve yetki konusunun açıklığa kavuşturulması olduğunu ifade etti.