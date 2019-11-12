Şişecam, Paşabahçe payını geri alıyor

Şirket, hisseleri geri almak için yine EBRD’den 100 milyon euro kredi kullanacak.

Şişecam 2014’teki anlaşma kapsamında Paşabahçe’nin yüzde 15.45’ini 125 milyon euro’ya EBRD’ye satmıştı. Şişecam tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre şirket anlaşmanın alım opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Bu kapsamda Paşabahçe’nin yüzde 14.85’inin 152.6 milyon euro’ya geri alınmasına karar verildi.

Alım opsiyonunun kullanılması için Şişecam EBRD’den iki yılı ana para geri ödemesiz, altı ayda bir ve 5 eşit taksitte ana para geri ödemeli 100 milyon euro kredi kullanacak. Kredi faizi yıllık Euribor artı yüzde 2.4 olacak.