02.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Şişecam’ın İtalya’daki ikinci üretim tesisi devrede
Şişecam Topluluğu, İtalya’daki ikinci düzcam yatırımı olan Manfredonia tesisini devreye aldı. Geçen yıl haziranda Monte Sant’Angelo’da yer alan Manfredonia tesisini alan topluluk, 2016’da da İtalya’nın kuzeyinde yer alan Porto Nogaro tesisini bünyesine katmıştı.
Düzcam üretim tesisinin resmi açılışı, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli’nin de katılımıyla düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi.
Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Kırman, “Dört kıtada 14 ülkede faaliyet gösteriyor, 22 bin kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.
Kırman, ilave yatırımlarla birlikte Manfredonia tesisine satın alma bedeli ve işletme sermayesi dahil toplamda 55 milyon euro’yu aşan yatırım yaptıklarını kaydetti.
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