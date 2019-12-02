Şişecam’ın İtalya’daki ikinci üretim tesisi devrede

Düzcam üretim tesisinin resmi açılışı, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli’nin de katılımıyla düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Kırman, “Dört kıtada 14 ülkede faaliyet gösteriyor, 22 bin kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.

Kırman, ilave yatırımlarla birlikte Manfredonia tesisine satın alma bedeli ve işletme sermayesi dahil toplamda 55 milyon euro’yu aşan yatırım yaptıklarını kaydetti.