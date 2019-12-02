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    02.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Şişecam’ın İtalya’daki ikinci üretim tesisi devrede

    Şişecam Topluluğu, İtalya’daki ikinci düzcam yatırımı olan Manfredonia tesisini devreye aldı. Geçen yıl haziranda Monte Sant’Angelo’da yer alan Manfredonia tesisini  alan topluluk, 2016’da da İtalya’nın kuzeyinde yer alan Porto Nogaro tesisini bünyesine katmıştı.

    Şişecam’ın İtalya’daki ikinci üretim tesisi devrede

    Düzcam üretim tesisinin resmi açılışı, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli’nin de katılımıyla düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi.

    Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Kırman, “Dört kıtada 14 ülkede faaliyet gösteriyor, 22 bin kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.

    Kırman, ilave yatırımlarla birlikte Manfredonia tesisine satın alma bedeli ve işletme sermayesi dahil toplamda 55 milyon euro’yu aşan yatırım yaptıklarını kaydetti.

     

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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