Sistem Global’den İngiltere adımı

İngiltere İstanbul Başkonsolosu Judith Slatter’ın da katıldığı toplantıda konuşan Sistem Global Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu şunları söyledi:



“İngiltere 44 milyar poundluk büyüklüğü ile Avrupa’nın en büyük, dünyanın da en büyük teknoloji pazarlarından biri. Gerek yüksek ve kaliteli işgücü gerekse dünya pazarları ile olan etkileşimi ile globalleşme yolunda adım atmak isteyen şirketlerin önemli tercihlerinden biri İngiltere. Sistem Global Danışmanlık olarak tam globalleşme hedefimiz doğrultusunda oyun kuruculardan biri olan İngiltere’de yerimiz aldık.”



Teknoloji odaklı faaliyet gösteren firmalar için merkez olma niteliği taşıyan ve 400’e yakın destinasyona yakınlığı ile oldukça cazip bir pazar olan Londra’ya açılma stratejisini yorumlayan Hüseyin Karslıoğlu, “Sistem Global Danışmanlık, kurulduğu günden bu güne hep müşterilerinin yanında oldu, işlerimizden dostluklar yarattık, hatalarımızın arkasında olduk. Çünkü marka vaattir. İngiltere’deki yapılanmamızı da bu doğrultuda planladık ve müşterilerinin ihtiyaçlarını bütün olarak karşılayacağız” diye konuştu.



Karslıoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Sistem Global yıl sonuna kadar Berlin ve Singapur ofislerini de devreye alacak.