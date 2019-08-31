Sistem Global’e yeni CEO geldi

Sistem Global, sektörün deneyimli isimlerinden Ahmet Cangöz’ün katılımıyla büyümeye devam ediyor. Daha önce Deloitte Türkiye ortağı olan Cangöz, Sistem Global Danışmanlık Ortağı ve CEO’su olarak görev yapmaya başladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Ahmet Cangöz, Southern New Hampshire Üniversitesi’nde MBA, Cornell Üniversitesi’nde sertifika programlarını tamamladı. Bilkent Üniversitesi’nde genel muhasebe, yönetim muhasebesi ve muhasebe bilgi sistemleri alanlarında yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Cangöz aynı zamanda TÜSİAD, YASED, TUROB gibi kuruluşlarda Vergi Çalışma Grupları üyesi.