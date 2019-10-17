Six Senses Hotels Boğaz’da açılıyor

Alfardan Group Başkanı ve CEO’su Omar Alfardan, “Türkiye’nin bölgede artan popülaritesi göz önünde bulundurulursa son derece stratejik ve yerinde bir işbirliğine imza attık. Otelimiz, şehrin tarihine ve kültürel mirasına bir hediye olmakla birlikte eşsiz mimari tasarımı ve en son teknolojiyle donatılmış tesisi ile konukseverlik alanındaki sıra dışı yaklaşımımızı temsil etmektedir” dedi.



Six Senses Hotels Resort and Spas CEO’su Neil Jacobs, “Açık hava restoranları ve geniş bahçe alanları ile ideal bir konumda bulunan tesis, İstanbul’daki bir otel için gerçekten en iyi nokta olma özelliğini taşıyor. İstanbullulara ve İstanbul’u keşfetmek isteyenlere hitap edeceğimize inanıyorum” dedi.