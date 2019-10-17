17.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Six Senses Hotels Boğaz’da açılıyor
Six Senses Hotels Resorts SPA, Sarıyer’deki 19. yüzyıldan kalan Kocataş Yalısı ve Sait Paşa Yalısı’nda açılıyor. Kasımda hizmet vermeye başlayacak olan otelde, 45 oda, toplantı salonları, sağlık kulübü, 4 restoran ve butik yer alıyor.
Alfardan Group Başkanı ve CEO’su Omar Alfardan, “Türkiye’nin bölgede artan popülaritesi göz önünde bulundurulursa son derece stratejik ve yerinde bir işbirliğine imza attık. Otelimiz, şehrin tarihine ve kültürel mirasına bir hediye olmakla birlikte eşsiz mimari tasarımı ve en son teknolojiyle donatılmış tesisi ile konukseverlik alanındaki sıra dışı yaklaşımımızı temsil etmektedir” dedi.
Six Senses Hotels Resort and Spas CEO’su Neil Jacobs, “Açık hava restoranları ve geniş bahçe alanları ile ideal bir konumda bulunan tesis, İstanbul’daki bir otel için gerçekten en iyi nokta olma özelliğini taşıyor. İstanbullulara ve İstanbul’u keşfetmek isteyenlere hitap edeceğimize inanıyorum” dedi.
Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.