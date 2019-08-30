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    HaberlerEkonomiSoğan fiyatı % 27 düştü
    30.08.2019 - 08:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Soğan fiyatı % 27 düştü

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayında markette en fazla fiyat artışının yüzde 47.13 ile kabakta olduğunu belirterek, “Kabaktaki fiyat artışını yüzde 43.34 ile salatalık, yüzde 16.67 ile yeşil fasulye takip etti” dedi.

    Ağustosta üretici ve market fiyatlarındaki değişimi değerlendiren Bayraktar, 6 üründe fiyat değişimi görülmediğini, 14 üründe azalma, 18 üründe ise fiyat artışı gerçekleştiğini söyledi.

    Bayraktar, bu dönemde marul, kuru fasulye, nohut, kuru üzüm, kuru incir ve zeytinyağı fiyatında değişim olmadığına işaret ederek, “Fiyat düşüşü markette yüzde 27.40 ile en fazla kuru soğanda meydana geldi. Kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 16.47 ile şeftali, yüzde 15.16 ile domates izledi” ifadelerini kullandı.
    Bayraktar, üretici fiyatlarındaysa 7 üründe fiyat değişimi görülmediğini, 11 üründe azalma, 12 üründe fiyat artışı olduğunu kaydetti. Üretici fiyatlarında maydanoz, yeşil soğan, limon, elma, pirinç, kuru kayısı ve zeytinyağı fiyatında değişim olmadığına vurgu yapan Bayraktar, “Fiyat düşüşü üreticide yüzde 64,29 ile en fazla kuru soğanda” dedi.

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