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    HaberlerEkonomi Haberleri Soğuk Çeşme Sokak ve Yeşil Ev’de Hilton imzası
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    04.01.2020 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Soğuk Çeşme Sokak ve Yeşil Ev’de Hilton imzası

    Hilton, Türkiye’deki ilk Curio Collection otelini Sultanahmet’te açtı. Proje, Hagia Sofia Mansions - Curio Collection by Hilton adıyla Dorak Holding tarafından hayata geçirildi.

    Soğuk Çeşme Sokak ve Yeşil Ev’de Hilton imzası

    Kapadokya Bölgesi başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve Kuşadası’ndaki turizm yatırımlarıyla dikkat çeken Dorak Holding’in imzasını taşıyan proje ile Yeşil Ev ve Soğuk Çeşme Sokağı’ndakiler dâhil toplam 17 konak asıllarına uygun olarak restore edilen Sarnıç Fine Dining Restaurant ve tarihi Sarnıç SPA/Jakuzi; Sofia Garden Cafe ve Sofia Teras Restoran, Hagia Sofia Mansions - Curio Collection By Hiton çatısı altında hizmet vermeye başladı.

    Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton, Sultanahmet’in ikonik evlerinden Yeşil Ev ile Ayasofya ve Topkapı Sarayı’nın arasında yer alan tarihi Soğuk Çeşme Sokağı’ndaki konaklarda, 78 odasıyla misafirlerini ağırlıyor.

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